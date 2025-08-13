34 साल की इस हसीना के पास फोटो खिंचवाने आया फैन, पति ने किया दूर, बोला 'इतना क्लोज भी नहीं...', हो गया ट्रोल
34 साल की इस हसीना के पास फोटो खिंचवाने आया फैन, पति ने किया दूर, बोला 'इतना क्लोज भी नहीं...', हो गया ट्रोल

Viral Video: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और उनके पति जैकी भगनानी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस फैंस ने कपल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. इस वीडियो में एक फैन कपल के करीब फोटो खिंचवाने आया तो पति जैकी ने उसे दूर कर दिया और बोले- 'इतना क्लोज...'  

 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 13, 2025, 06:41 PM IST
रकुल प्रीत सिंह
रकुल प्रीत सिंह

Viral Video: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. रकुल प्रीत सिंह ने साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी से शादी की थी. हाल ही में एक्ट्रेस और उनके पति को साथ में देखा गया और उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक फैन कपल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जाता है तो रकुल प्रीत के पति जैकी उसे थोड़ी दूर कर देते हैं और कहते हैं कि 'भाई इतना भी पास नहीं.' अब उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं. 

कपल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल 
हाल ही में रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी संग एक जगह गई थी. जहां कपल को पैपराजी ने स्पॉट किया. इस दौरान कपल के साथ एक फैन फोटो खिंचवाने के लिए आया, इस दौरान कपल ने फैन को खुश करने के लिए फोटो भी खिंचवाई, लेकिन इसी दौरान एक और फैन आया जो दोनों के बेहद करीब जाने लगा. जैसे ही फैन ने जैक करीबी बढ़ाई तो जैकी ने उसे प्यार से दूर कर दिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि इतने भी पास नहीं आना है. जैकी की इस बात को सुनकर उनकी पत्नी रकुल प्रीत भी मुस्कुराने लगी और उनके साथ वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे. कपल का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'एक ही फैन था...'
इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस कपल को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'एक ही फैन था, उसे भी नाराज कर दिया.' दूसरे यूजर ने लिखा 'अकड़ देख रहे हो फ्लॉप हीरो की हिट होता तो क्या नहीं करता.' अब ये वीडियो काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती हसीना की गिनती 
बता दें कि एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने साल 2009 में आई फिल्म 'गिली' से अपने करियर की शुरुआत की थी और अब तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. एक्ट्रेस ने काराताम, थडैयारा ठक्का, फुगतम जैसी कई फिल्मों में काम किया है. इसके बाद साल 2014 में एक्ट्रेस फिल्म यारियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया. काफी स्ट्रगल के बाद एक्ट्रेस को आज ये पहचान मिली है. अब एक्ट्रेस की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती हैं. 

फैंस ने नहीं किया जैकी को पसंद तो बन गए प्रोड्यूसर  
रकुल प्रीत सिंह के पति जैकी भगनानी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो रहे हैं और अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. साल 2009 में जैकी ने फिल्म 'कल किसने देखा' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया है. फिल्मों में जैकी को फैंस से ज्यादा प्यार नहीं मिला, जिसके बाद जैकी प्रोड्यूसर बन गए और अब फिल्में बनाते हैं.

Rakul Preet Singh

