कृति सेनन के हाथ से फिसली मीना कुमारी की बायोपिक, इस एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस; पर्दे पर निभाएंगी ट्रेजेडी क्वीन का रोल

कृति सेनन इन दिनों साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर चर्चा में हैं, जो 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही काफी चर्चा में है और काफी पसंद किया जा रहा है. दूसरी तरफ कृति के पास और भी कई बड़े प्रोडक्शन्स की फिल्में हैं. पिछले दिनों चर्चा थी कि कृति सेनन, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की बायोपिक 'कमाल और मीना' में भी नजर आएंगी, लेकिन अब खबर है कि इस फिल्म में कृति रिप्लेस हो गई हैं और उनकी जगह बॉलीवुड की न्यू मॉम कियारा आडवाणी ने ले ली है.
कियारा बनेंगी मीना कुमारी
कियारा आडवाणी अपनी प्रेग्नेंसी के चलते पिछले कुछ महीनों से काम से दूर चल रही हैं. कियारा और सिद्धार्थ ने इसी साल जुलाई में अपनी बेटी का स्वागत किया था और अब कियारा मैटर्निटी ब्रेक पर चल रही हैं. उन्होंने अब तक किसी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है और मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 'शक्ति शालिनी' में भी रिप्लेस हो चुकी हैं. उनकी जगह इस फिल्म में अनीत पड्डा ने ले ली है. इससे पहले 'डॉन 3' में कृति के उन्हें रिप्लेस करने की खबर भी आई थी. लेकिन, अब खबर है कि कियारा ने मीना कुमारी की बायोपिक अपने नाम कर ली है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जल्द ही एक नई और दिलचस्प फिल्म में नजर आने वाली हैं. इस बार वह किसी रोमांटिक या एक्शन फिल्म में नहीं, बल्कि एक बायोपिक में दिखेंगी. खबर है कि कियारा मशहूर दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी की बायोपिक में उनका किरदार निभाने जा रही हैं. यह फिल्म मीना कुमारी की जिंदगी, उनके संघर्ष, शोहरत और दर्द से भरी कहानी को पर्दे पर दिखाएगी.
कियारा के लिए यह रोल बेहद चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि मीना कुमारी को सिनेमा की “ट्रेजडी क्वीन” कहा जाता था. उनकी भावनाओं और गहराई को पर्दे पर उतारना आसान नहीं होगा. बताया जा रहा है कि कियारा अगले महीने से इस फिल्म की तैयारी शुरू करेंगी. इसके लिए वह पुराने इंटरव्यू, फिल्में और मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें पढ़ेंगी और समझेंगी.डायरेक्टर का कहना है कि कियारा में मीना कुमारी की तरह नजाकत और भावनात्मक गहराई लाने की पूरी क्षमता है. फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है. फैन्स इस खबर से बेहद उत्साहित हैं और देखना चाहते हैं कि कियारा किस तरह इस दिग्गज अभिनेत्री के किरदार में ढलती हैं.
कब शुरू होगी शूटिंग?
मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, कियारा ने बेटी को जन्म देने के बाद अपनी पहली फिल्म साइन कर ली है और अब वह सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की 'कमाल और मीना' में मीना कुमारी का किरदार निभाती नजर आएंगी. एक सूत्र ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, 'लंबे समय से बातचीत चल रही थी और कियारा में निर्देशक को ऐसी अभिनेत्री मिल गई है, जिसमें पुराने बॉलीवुड का आकर्षण होने के साथ-साथ मीना कुमारी की कहानी के साथ न्याय करने की भावनात्मक गहराई भी है.' इसी के साथ ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरुआती 6 महीनों के अंदर शुरू हो सकती है.
