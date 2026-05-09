Advertisement
trendingNow13210736
Hindi NewsबॉलीवुडFIFA ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही का जलवा, बनेंगी फुटबॉल मंच पर परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस

FIFA ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही का जलवा, बनेंगी फुटबॉल मंच पर परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस

FIFA World Cup 2026: नोरा फतेही जल्द ही FIFA की ओपनिंग सेरेमनी में शानदार परफॉर्मेंस देती नजर आएंगी. इस खास मौके के साथ वह फुटबॉल इवेंट के मंच पर परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन जाएंगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 09, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FIFA ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही का जलवा, बनेंगी फुटबॉल मंच पर परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड की डांसिंग सेंसेशन और ग्लोबल स्टार नोरा फतेही एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने जा रही हैं. नोरा अब 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' के ओपनिंग सेरेमनी में अपनी परफॉर्मेंस और सिंगिंग का जलवा बिखेरती नजर आएंगी. यह सेरेमनी कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित होगी. नोरा का इस बड़े मंच पर शामिल होना भारतीय मनोरंजन जगत के लिए गर्व की बात है. 

फीफा वर्ल्ड कप की सेरेमनी में जलवा

'फीफा वर्ल्ड कप 2026' की ओपनिंग सेरेमनी 12 जून को टोरंटो के मशहूर बीएमओ फील्ड स्टेडियम में होगी. इस खास मौके पर नोरा फतेही के साथ कई बड़े इंटरनेशनल म्यूजिक स्टार्स भी परफॉर्म करेंगे. इस लिस्ट में माइकल बुबले, एलानिस मॉरिसेट, एलेसिया कारा, एलियाना, जेसी रेयेज, संजॉय, वेगेड्रीम और विलियम प्रिंस जैसे कलाकार शामिल हैं.

वहीं अमेरिका में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में अनीता, फ्यूचर, कैटी पेरी, लिसा, रेमा और टायला जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार्स मंच संभालेंगे. इस तरह फीफा वर्ल्ड कप 2026 संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का एक बड़ा उत्सव बनने जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

फीफा की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, कनाडा में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी देश की संस्कृति और विविधता को दुनिया के सामने पेश करेगी. समारोह की शुरुआत कनाडा की अलग-अलग खूबसूरत जगहों और वहां की परंपराओं को दिखाने वाले खास प्रस्तुतीकरण से होगी. इसके जरिए दुनिया भर से आए लोगों का स्वागत किया जाएगा. आयोजकों का कहना है कि यह समारोह एकता, उत्साह और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होगा.

नोरा फतेही करेंगी धमाकेदार परफॉर्मेंस

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस समारोह को लेकर कहा, ''टोरंटो में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी कनाडा की पहचान और फीफा वर्ल्ड कप को लेकर लोगों के उत्साह को पेश करेगी. संगीत, संस्कृति और शानदार परफॉर्मेंस के जरिए पूरी दुनिया का स्वागत किया जाएगा. यह पल कनाडा के लिए गर्व, एकता और उत्साह का प्रतीक होगा, क्योंकि देश पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है.''

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे. ये मैच 16 अलग-अलग होस्ट शहरों में आयोजित होंगे. टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून को मेक्सिको सिटी से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. दुनियाभर के फुटबॉल फैंस इस मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

  Nora Fatehi

Trending news

नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
AIMIM
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
AIDS
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
thalapathy vijay
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
suvendu adhikari
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
Punjab
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू