'मेरे नाक से खून आता था', आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना को धर्म बदलने पर किया था मजबूर; कहा-पूजा-पाठ पर रोक लगाई

पंजाब की एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने असीम रियाज से ब्रेकअप के बाद पहली बार अपने रिश्ते, आस्था और धार्मिक मतभेदों को लेकर खुलकर बात की है. हाल ही में हिमांशी पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंची. यहां हिमांशी ने असीम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने रिश्ते से जुड़े कई निजी अनुभव शेयर किए.
बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के बीच रहते हुए एक समय ऐसा आया, जब उन्हें अपनी आस्था और पहचान को लेकर भी सवाल उठने लगे. बता दें कि हिमांशी खुराना और असीम रियाज की मुलाकात 'बिग बॉस 13' के दौरान हुई थी, जहां दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई.
फिर लगभग चार साल तक रिश्ते में रहने के बाद दिसंबर 2023 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया. उस समय हिमांशी ने कहा था कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के चलते उन्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही है. वहीं, बाद में असीम ने भी साफ किया कि दोनों ने अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया.
पारस से बात करते हुए हिमांशी ने बताया कि उस समय उनके पार्टनर उन्हें अपने धर्म की अच्छी बातें बताते थे और चाहते थे कि वह उन्हें समझें और अपना लें. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें नहीं लगता कि पार्टनर ने कुछ गलत किया या उनके साथ बुरा बर्ताव किया. उन्होंने कहा, 'वह मुझे अपने धर्म की अच्छी बातें बताते थे. हर कोई ऐसी बातें बताता है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वह चाहते थे कि मैं इसे समझूं और अपना लूं, लेकिन मुझे यह मंज़ूर नहीं था. उनमें कोई कमी नहीं थी, उन्होंने कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन यह मेरी अपनी पसंद थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी.' साथ ही हिमांशी ने इशारा किया कि उनकी बातचीत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी उठा था.
हिमांशी ने कहा, 'मुझे लगा कि मैं अपने भगवान के साथ धोखा कर रही हूं.' एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने तय किया कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले वे चार धाम और दूसरी तीर्थ यात्राएं करना चाहती हैं. उन्होंने बताया, 'मुझे लगा कि मैं आगे ऐसा नहीं कर पाउंगी. इसलिए मैंने कहा कि मैं उससे पहले चार धाम और सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहती हूं, क्योंकि उसके बाद मैं कभी वहां नहीं जा पाउंगी. ऐसा लग रहा था जैसे मैं विदाई ले रही हूं.'
एक्ट्रेस ने बताया कि उसे लगा कि अगर उसने अपना धर्म बदल लिया, तो शायद वह उन मान्यताओं को न मान पाए जिनके साथ वह बड़ी हुई थी. इसीलिए, यह फ़ैसला लेने से पहले वह उन धार्मिक जगहों पर जाना चाहती थी जो उसके लिए अहम थीं.
उन्होंने बताया कि खराब रिश्ता हमारी बॉडी और हेल्थ पर भी असर करता है. एक्ट्रेस ने कहा, 'उस दौरान अचानक मेरा चेहरा बिगड़ने लगा था. मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया था. हाइपरटेंशन की वजह से हर दूसरे दिन मेरी नाक से खून आता था.यहां तक की मेरे बालों से भी बदबू आने लगी थी. आखिर में मुझे हॉस्पिटल तक में एडमिट किया था.'
हिमांशी ने यह भी बताया कि इसके बाद उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह सच में किसी दूसरे धर्म से जुड़ी रीतियों को अपना सकती हैं, जबकि उन्हें उन मान्यताओं को दबाना पड़े जिनके साथ वह बड़ी हुई हैं. उन्होंने समझाया कि उनका धर्म कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बस एक झटके में छोड़ सकें, क्योंकि यह उनकी परवरिश का हिस्सा बन चुका था. हिमांशी ने कहा कि इससे उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक रीतियों में शामिल होना भी एक तरह का धोखा होगा. उन्होंने बताया कि तब मैंने कहा, 'अगर मैं आपके भगवान के सामने सिर झुकाती हूं, तो मेरे मुंह से अपने-आप 'वाहेगुरु' निकल आएगा. वह भी एक धोखा ही होगा. और यह चीज़ तो पहले से ही मेरे अंदर है. मैं इसे कैसे हटा सकती हूं?'
उन्होंने आगे कहा कि स्थिति उलट भी सकती है और दूसरे व्यक्ति के सामने भी वही मुश्किल आ सकती है. उन्होंने कहा, 'अगर हम स्थिति को पलट भी दें, तो भी वे ऐसा नहीं कर पाएंगे. यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हम बचपन से ही इन चीज़ों को मानते आ रहे हैं. बात जो भी हो, यह हमारे अंदर बसी हुई है.' इसलिए, हिमांशी के लिए मुद्दा यह नहीं था कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा गलत. मुद्दा उन मान्यताओं को छोड़ने की मुश्किल का था जो उनकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थीं.