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Hindi Newsबॉलीवुडयश की टॉक्सिक के सेट पर कियारा आडवाणी को हाय-हैलो करने से किया गया था मना, मेकर्स ने दी थी हिदायत

यश की 'टॉक्सिक' के सेट पर कियारा आडवाणी को 'हाय-हैलो' करने से किया गया था मना, मेकर्स ने दी थी हिदायत

Kiara Advani Film Toxic: यश की फिल्म टॉक्सिक पर फैंस की नजरें लगातार लगी हैं. फिल्म की एक्ट्रेस कियारा ने शूटिंग और डायरेक्टर गीतू मोहनदास के काम करने के अनोखे स्टाइल को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 29, 2026, 09:12 PM IST
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यश की 'टॉक्सिक' के सेट पर कियारा आडवाणी को 'हाय-हैलो' करने से किया गया था मना, मेकर्स ने दी थी हिदायत

 KGF स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक'  इन दिनों खूब चर्चा में है. इस फिल्म में कई एक्ट्रेसेज नजर आने वाली हैं. इसी बीच टॉक्सिक की लीड एक्ट्रेसेज में से एक कियारा आडवाणी ने फिल्म पर काम करने का अपना अनुभव शेयर किया है. कियारा ने बताया कि कैसे एक दिन डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने उन्हें सेट पर किसी से भी बात करने के लिए साफ मना कर दिया था. कियारा आडवाणी ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि आखिर क्यों उन्हें टॉक्सिक के सेट पर किसी से हाय हैलो करने की इजाजत नहीं थी. डायरेक्टर ने उन्हें साफ-साफ मना कर दिया था कि वह किसी से बात न करें. एक्ट्रेस ने इसके पीछे की वजह भी बताई है. 

उन्होंने बताया, 'गीतू ने मुझसे कहा कि कल जब तुम सेट पर आओ, तो मैं चाहती हूं कि तुम किसी से भी बात न करो. और मेरी यह आदत है कि मैं सेट पर आते ही सबसे 'हाय, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग' करने लगती हूं. लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि मुझे तुमसे कोई शिष्टाचार नहीं चाहिए. मैं चाहती हूं कि तुम सिर्फ अपने किरदार के ज़ोन में रहो, कोई हाय-हैलो नहीं. अपनी टीम या किसी से भी नहीं, बस आज के लिए उसी ज़ोन में रहना.' 

कियारा के लिए इस वजह से चैलेंजिंग था शूट 

कियारा ने यह भी माना कि टॉक्सिक में काम करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उन्हें कन्नड़ भाषा में शूट करना था. कियारा ने कहा, 'मैं कह सकती हूं कि टॉक्सिक के लिए कन्नड़ में काम करना बहुत मुश्किल था. क्योंकि यह पहली बार था जब मैंने इंग्लिश और कन्नड़ में एकसाथ शूट किया. हम एक ही सीन को दो बार करते थे. जब तक वो शॉट इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक करते रहना है और फिर उसे तुरंत कन्नड़ में करना है. चूंकि कन्नड़ मेरी भाषा नहीं है, तो मैं अक्सर सीन के एक रात पहले अपने डायलॉग्स रट रही होती थी.' बता दें कि टॉक्सिक मुख्य रूप से इंग्लिश और कन्नड़ में शूट हुई है, लेकिन यह हिंदी और अन्य भाषाओं में डबिंग के साथ रिलीज होगी.

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कब आएगी 'टॉक्सिक' 

बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं. फिल्म को केवीएन प्रोडक्शन्स और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. अभी तक फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है. बता दें कि 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है, जबकि इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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