'देश में सबसे ज्यादा ट्रोल हुई हूं', रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द; बताया 'द ट्रेटर्स' में क्यों नहीं बनीं ट्रेटर

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती इन दिनों मशहूर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में नजर आ रहीं हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की. हाल ही में शो के पांचवें एपिसोड में श्वेता तिवारी ने जब रिया से पूछा कि उन्होंने ट्रेटर बनने की भूमिका क्यों नहीं चुनी? इसपर एक्ट्रेस के जवाब ने सुर्खियां बटोरी.
रिया ने बताया कि वह ऐसा किरदार नहीं निभाना चाहती थीं, जो लोगों को उनकी जिंदगी के उस कठिन दौर की याद दिलाए. रिया के मुताबिक, ट्रेटर की भूमिका उनके लिए सिर्फ शो का हिस्सा नहीं होती, बल्कि इससे उनके अतीत से जुड़ी कई बातें दोबारा सामने आ सकती थीं.
रिया ने साफ किया कि वह अपनी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने शो में ट्रेटर का रोल लेने से दूरी बनाई. उन्होंने कहा, 'मैं ट्रेटर नहीं बनना चाहती. इसकी वजह यह है कि दुनिया मुझे पहले से ही गद्दार मानती है. क्या आप समझ रहे हैं? यह मेरी ज़िंदगी के सफर से जुड़ी बात है. इसलिए मैं किसी शो में आकर अपनी मर्ज़ी से किसी का मर्डर नहीं करना चाहती. यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा. लोग इस पर भद्दे मीम्स बनाएंगे.'
साथ ही रिया ने बीते सालों में झेली गई ट्रोलिंग के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं और उन्हें यकीन है कि वह शो में लोगों पर असर डाल सकती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं देश में सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाली इंसान हूं. क्या आप सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? मैं गद्दार नहीं हूं, आप सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. यह असल गद्दार से ध्यान भटकाने की कोशिश है. मेरे बारे में एक बात यह है कि मैं भीड़ के पीछे नहीं चलती और आसानी से किसी के असर में नहीं आती. लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं लोगों पर असर डाल सकती हूं.'
बीते दिन पारुल गुलाटी को शो से बाहर हो गई हैं. गेम में अभी भी क्रिस्टल डिसूज़ा और शाहनील गिल 'ट्रेटर' (धोखेबाज़) के तौर पर बने हुए हैं. हरमन सिंघा, जो खुद भी एक 'ट्रेटर' थे, तीसरे एपिसोड में पकड़े गए. इससे पहले, होस्ट करण जौहर ने रिया से पूछा था कि क्या वह शो में 'इनोसेंट' रहना पसंद करेंगी या 'ट्रेटर'? इसपर रिया ने कहा था कि वह 'इनोसेंट' रहना चाहती हैं. उन्होंने 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लंबे समय तक खुद पर लगे शक के दौर का ज़िक्र करते हुए यह बात कही.
बता दें कि जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया को मीडिया की भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. बाद में NCB ने ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस और उनके भाई को गिरफ़्तार किया था. बाद में CBI ने राजपूत की मौत से जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. इसके बाद रिया काम पर लौट आईं और अब वह 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीज़न का हिस्सा हैं.