दीपिका के बाद कियारा आडवाणी के फैंस के लिए बुरी खबर, इस बड़ी फिल्म से निकाला गया बाहर

After Deepika Kiara Exit: संदीप रेड्डी वांगा से 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड और फीस के बाद दीपिका को 'स्पिरिट' के बाद 'कल्कि' के सीक्वेल से भी हाथ धोना पड़ा. जिसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि दीपिका के बाद बॉलीवुड की एक और हसीना कियारा आडवाणी को भी एक फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

'शक्ति शालिनी' फिल्म से बाहर कियारा

रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा आडवाणी 'शक्ति शालिनी' फिल्म में लीड रोल निभाने वाली थीं. लेकिन, मेकर्स ने अब उनकी जगह 'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा को कास्ट कर लिया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अनीत बीते दो महीनों से 'शक्ति शालिनी' फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. दिनेश विजन अपनी फिल्म में एक नई एनर्जी की तलाश कर रहे थे. ऐसे में उन्हें अनीत का काम 'सैयारा' में बहुत पसंद आया. जिसके बाद अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म के अगले पार्ट के लिए उन्हें साइन करने का मन बना लिया है.

अनीत पड्डा ने किया रिप्लेस

खबरों के मुताबिक अनीत का लुक टेस्ट हो गया है. कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका आधिकारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है. 'शक्ति शालिनी' फिल्म की शूटिंग इसी साल आखिर में शुरू हो सकती है. कहा जा रहा है कि इस मूवी के लिए कियारा को पहले ही साइन कर लिया गया था. जिसके बाद अब उन्हें अनीत से रिप्लेस किया जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि कियारा हाल ही में मां बनी हैं और मदरहुड एन्जॉय कर रही हैं.

4 मिनट 8 सेकेंड का वो गाना, जिसने जुबीन गर्ग को रातोंरात बना दिया था सेंसेशन, नाम, पैसा और शोहरत एक झटके में सब हो गया था हासिल

'डॉन 3' से हुईं बाहर

इससे पहले कियारा आडवाणी 'डॉन 3' फिल्म से भी बाहर हो चुकी हैं. कियारा ने जब प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी.उससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि वो रणवीर के साथ 'डॉन 3' में है. लेकिन, कियारा के इस ऐलान के बाद उनकी जगह कृति सेनन को कास्ट किया गया. आपको बता दें, कियारा आखिरी बार स्क्रीन पर 'वॉर 2' में नजर आई थीं. इसमें उनके साथ लीड रोल में ऋतिक रोशन थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी.