/बहुत परेशान था सुशांत, उनके पास कुछ जानकारी थी... बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बड़ा दावा; बोलीं- ‘साइकिक ने बताया मेरे भाई का...’

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. इतने सालों बाद भी उनके फैंस और घरवाले उन्हें अक्सर याद करते हैं. अब उनकी बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई की मौत पर एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया. हाल ही में सुपरटेक बाय द लिविंग शिप नाम के एक पॉडकास्ट पर श्वेता ने सुशांत की डेथ मिस्ट्री, सीबीआई जांच और दिशा सालियान की मौत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया. उन्होंने साफ कहा कि दो अलग-अलग साइकिक ने उन्हें बताया कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या हुई है.
श्वेता के इस बयान के बाद सुशांत का केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. लोग फिर से इस बारे में बात करने लगे हैं. उनके परिवार और फैंस आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं. इस नए खुलासे ने एक बार फिर से इस मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए. पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए. श्वेता ने बताया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी परिवार को ये नहीं पता चल पाया है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था? उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत के बाद हर काम में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई, जिससे कई तरह के शक पैदा होते हैं.
अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार आज भी इन सवालों के जवाब तलाश रहा है. इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू के दौरान श्वेता सिंह कीर्ति ने बहुत ही अजीब बातों का भी जिक्र किया. श्वेता ने बताया कि कई तंत्र-मंत्र और आध्यात्मिक विद्या जानने वाले लोगों ने उनसे संपर्क किया था. उन सभी का यही कहना था कि सुशांत की मौत कोई आम घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है. श्वेता ने खुलासा करते हुए बताया कि सुशांत कभी भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके नहीं सोते थे, फिर उस दिन कमरा अंदर से लॉक कैसे मिला ये आज तक नहीं पता.
इसके अलावा श्वेता सिंह की मानें तो दिशा सालियान की अचानक हुई मौत ने सुशांत सिंह राजपूत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था. दिशा की मौत एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से हुई थी. श्वेता का दावा है कि इस दर्दनाक हादसे के बाद सुशांत काफी सहम गए थे और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे. वो अक्सर अपनों के सामने डर जताते हुए कहते थे कि ‘वे लोग’ मुझे भी नहीं बख्शेंगे और जान से मार देंगे. श्वेता का कहना है कि सुशांत के हाथ शायद कोई बहुत बड़ा राज लग गया था, जिसे वो सबके सामने उजागर करने वाले थे. इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया.
श्वेता से जब पूछा गया, ‘क्या ‘वे लोग’ कहने से सुशांत का मतलब बॉलीवुड के बड़े लोगों से था?’. इस पर श्वेता ने कहा कि वे पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकतीं. हालांकि, उन्होंने माना कि सुशांत किसी दबाव में थे. श्वेता ने ये भी साफ किया कि अब उन्हें CBI से किसी ऑफिशियल जवाब या केस बंद होने की उम्मीद नहीं है. उनका मानना है कि मामले को दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन परिवार अपने दिल में सच जानता है. परिवार का सोचना है कि समय के साथ सब सामने आ जाएगा, भले ही जांच में कोई ठोस नतीजा न निकले. इसके साथ ही श्वेता भाई सुशांत के फैंस से भी खास अपील की.
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे सुशांत को उनकी फिल्मों और पॉजिटिव एनर्जी के लिए याद रखें, न कि सिर्फ इस विवाद के लिए. श्वेता का कहना है कि हर वक्त इस पुराने जख्म को कुरेदते रहने से बेहतर है कि अब सुशांत की यादों और उनके काम को खुशी-खुशी याद किया जाए. वे चाहती हैं कि लोग सुशांत को उनकी अच्छी बातों, उनकी फिल्मों और उनके सपनों के लिए याद रखें. न्याय की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन परिवार अब सुशांत की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है और उन्हें एक सच्चे कलाकार के तौर पर याद रखना चाहता है और यही चाहता है सब उनको ऐसे ही याद रखें.
बता दें, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत मिले थे. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था. हालांकि, सुशांत के परिवार और उनके फैंस का कहना था कि ये एक सोची-समझी हत्या है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसकी जांच CBI को सौंप दी गई. सुशांत की बहन श्वेता सिंह इस पूरे मामले में न्याय की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरी हैं. वे सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए लगातार अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही हैं. उनका आज भी यही मानना है कि सुशांत की मौत से जुड़ा असली सच अभी देश के सामने आना बाकी है.