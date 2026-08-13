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बहुत परेशान था सुशांत, उनके पास कुछ जानकारी थी... बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बड़ा दावा; बोलीं- ‘साइकिक ने बताया मेरे भाई का...’

Shweta Singh Kirti on Sushant Singh Death: सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में एक बड़ा दावा किया. श्वेता का कहना है कि उनका भाई काफी समय से बहुत परेशान था और उसके पास कोई बड़ी जानकारी थी. साथ ही उन्होंने एक्टर की डेथ मिस्ट्री, सीबीआई जांच और दिशा सालियान की मौत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:53 AM IST
बहुत परेशान था सुशांत, उनके पास कुछ जानकारी थी... बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बड़ा दावा; बोलीं- ‘साइकिक ने बताया मेरे भाई का...’
Image Credit: एक बार फिर बहन श्वेता सिंह ने सुशांत सिंह को लेकर किए बड़े खुलासे (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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