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Hindi Newsबॉलीवुडकंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी ‘रामायण’ की सीता, आज टॉप एक्ट्रेस में होती है गिनती, 3 करोड़ लेती हैं फीस, 47 करोड़ है नेटवर्थ

कंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी ‘रामायण’ की सीता, आज टॉप एक्ट्रेस में होती है गिनती, 3 करोड़ लेती हैं फीस, 47 करोड़ है नेटवर्थ

Guess This Top Actress: डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाली एक साधारण सी लड़की आज इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी टॉप एक्ट्रेस बन चुकी है. कभी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट रहीं इस एक्ट्रेस ने बिना मेकअप अपनी अलग पहचान बनाई. 2 करोड़ का विज्ञापन ठुकराने से लेकर बड़े विवादों तक, उनकी जिंदगी कई दिलचस्प किस्सों से भरी है. फैंस उन्हें ‘रामायण’ की सीता से जानते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 09, 2026, 08:39 AM IST
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Sai Pallavi Birthday Special
Sai Pallavi Birthday Special

Sai Pallavi Birthday Special: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं. अपनी सादगी, दमदार एक्टिंग और नेचुरल अंदाज से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है. आज वो इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं और जल्द ही फिल्म ‘रामायण’ में माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि साई पल्लवी ने अपने करियर की शुरुआत एक डांस रियलिटी शो से की थी और कभी वो फिल्मों में बड़ी एक्ट्रेस के साथ सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर नजर आती थीं.  

साई पल्लवी का जन्म तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ था. उनके पिता एक्साइज ऑफिसर थे, जबकि मां राधा डांसर थीं. बचपन से ही साई को डांस का काफी शौक था. उन्होंने 2008 में तमिल डांस रियलिटी शो ‘उंगलिल यार अदुथा प्रभु देवा’ में हिस्सा लिया था. उस शो में उनकी परफॉर्मेंस लोगों को खूब पसंद आई. शो के दौरान सामंथा रुथ प्रभु ने भी उनके डांस की तारीफ की थी. हालांकि साई शो नहीं जीत सकीं, लेकिन यहीं से उन्हें पहचान मिलने लगी और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने लगे. आज वे इंडस्ट्री में अलग पहचान बना चुकी हैं. 

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फिल्मों से पहले डॉक्टर बनना चाहती थीं साई

साई पल्लवी का सपना डॉक्टर बनने का था. उन्होंने जॉर्जिया जाकर मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी थी. उसी दौरान डायरेक्टर अल्फोंस पुथ्रेन ने सोशल मीडिया पर उनका डांस वीडियो देखा और फिल्म ऑफर कर दी. लेकिन पढ़ाई की वजह से साई ने शुरुआत में फिल्म करने से मना कर दिया. बाद में जब वो पढ़ाई के दौरान छुट्टियों में भारत आईं, तब फिर से उन्हें फिल्म ‘प्रेमम’ का ऑफर मिला. पहले तो उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में पूरी बात समझ आने पर उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दी.

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बिना मेकअप बनीं सुपरस्टार

फिल्म ‘प्रेमम’ साई पल्लवी के करियर की सबसे बड़ी शुरुआत साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने एक कॉलेज टीचर मलार का रोल निभाया था. फिल्म साइन करते समय उन्होंने साफ कहा था कि वो शूटिंग छुट्टियों में करेंगी, अपनी पसंद के कपड़े पहनेंगी और मेकअप नहीं करेंगी. उस समय उनके चेहरे पर काफी पिंपल्स थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की. जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उनकी सादगी और एक्टिंग को खूब पसंद किया. इस फिल्म के लिए उन्हें कई डेब्यू अवॉर्ड भी मिले.

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‘फिदा’ से बनीं साउथ की बड़ी स्टार

‘प्रेमम’ की बड़ी सक्सेस के बाद साई पल्लवी को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. उन्होंने दुलकर सलमान के साथ फिल्म ‘काली’ में काम किया और फिर तेलुगु फिल्म फिदा से बड़ा स्टारडम हासिल किया. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा. इसके बाद उन्होंने ‘मारी 2’, ‘लव स्टोरी’ और ‘श्याम सिंघा रॉय’ जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. अपनी नेचुरल एक्टिंग और शानदार डांस की वजह से वो साउथ सिनेमा की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं.

प्रभु देवा से ना मिल पाने का सपना ऐसे हुआ पूरा

डांस शो के दौरान साई पल्लवी का सपना प्रभु देवा से मिलने का था, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाईं. सालों बाद उनकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि फिल्म ‘मारी 2’2 के सुपरहिट गाने ‘राउडी बेबी’ को प्रभु देवा ने ही कोरियोग्राफ किया. ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि यूट्यूब पर 1.5 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करने वाला पहला साउथ इंडियन गाना बन गया. खास बात ये रही कि इसकी शूटिंग उसी स्टूडियो में हुई, जहां कभी साई ने डांस रियलिटी शो किया था.

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विवादों में भी रहीं साई पल्लवी

साई पल्लवी कई बार विवादों में भी घिर चुकी हैं. फिल्म ‘विराट पर्वम’ के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों और मॉब लिंचिंग को लेकर बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ. बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ हिंसा के खिलाफ बात करना था. इसके अलावा भारतीय सेना को लेकर वायरल हुए एक पुराने वीडियो पर भी उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. वहीं, कुछ समय पहले उनकी मॉर्फ्ड बिकिनी तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर बताया कि तस्वीरें फेक थीं.

2 करोड़ का एड ठुकराकर जीता दिल

साई पल्लवी अपनी सादगी और सिद्धांतों की वजह से भी काफी पसंद की जाती हैं. उन्हें एक बार फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन करने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो नेचुरल ब्यूटी में विश्वास करती हैं. अपने 11 साल के करियर में साई पल्लवी अब तक 34 अवॉर्ड जीत चुकी हैं. जल्द ही वो रणबीर कपूर के साथ फिल्म ‘रामायण’ण में माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आज वे 3 करोड़ की फीस लेती हैं और 47 करोड़ है नेटवर्थ.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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