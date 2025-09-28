पैरेंटहुड एंजॉय कर रहीं कियारा आडवाणी, नेकलेस ने खींचा सबका ध्यान; फैंस करने लगे कॉमेंट्स

Kiara Advani : न्यू मॉम कियारा आडवाणी अपनी बेटी संग खास पलो को काफी एंजॉय कर रही हैं. आज उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर अपने स्पेशल इमोशंस के बारे में भी बताया.
बॉलीवुड की न्यूली मॉम एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे को दे रही हैं. हाल ही में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बेटी के माता-पिता बने हैं. एक्ट्रेस अब अपनी बेटी के जन्म के बाद मदरहुड की जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही हैं. भले अभी तक उन्होंने अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है लेकिन अक्सर ही वो अपने इमोशंस शेयर करती रहती हैं.
कियारा आडवाणी ने फैंस संग शेयर की स्पेशल चीज
आज बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें एक खास तस्वीर थी. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लॉकेट है जिसमें 'मामा' लिखा है. ये सिंपल सा लॉकेट भी उनके दिल के करीब है. न्यू मॉम अपनी इस मदरहुड की जर्नी में सभी छोटी-छोटी चीजों को संजो कर रखना चाहती हैं. ये सिंपल सा लॉकेट भी उनके लिए मायने रखता है और इसी स्पेशल इमोशन को उन्होंने अपने फैंस के साथ भी शेयर किया है.
शादी के दो साल बाद कियारा आडवाणी ने दिया बेटी को जन्म
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी पर सभी जान छिड़कते हैं. शेरशाह की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर में सात फेरे लिए. अब शादी के दो साल बाद इस एडोरेबल कपल के घर किलकारी गूंजी है. फैंस भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने इस फेवरेट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की नन्हीं परी का चेहरा देख पाएंगे.
