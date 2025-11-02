मां बनने के बाद खुली कियारा आडवाणी की किस्मत, साइन की मेगा बजट डील, फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Kiara Advani: कियारा आडवाणी को मां बने 3.5 महीने हो चुके हैं. अपने मदरहुड को एंजॉय करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी एक बड़ी फिल्म साइन की है, जिसकी डील पक्की हो चुके हैं. इस फिल्म में कियारा एक बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा.
Kiara Advani New Film Sing: हाल ही में मां बनीं कियारा आडवाणी इन दिनों अपने मदरहुड को पूरा एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. मां बनने के बाद अब कियारा ने फिर से काम पर लौटने की तैयारी शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा ने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली है. बताया जा रहा है कि वे अब एक बायोपिक में नजर आने वाली हैं, जो बॉलीवुड की मशहूर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आधारित है.
पिछले साल सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने ‘कमाल और मीना’ नाम की बायोपिक का ऐलान किया था. तभी से फैंस के बीच ये चर्चा थी कि आखिर इस फिल्म में मीना कुमारी का रोल कौन निभाएगा. लंबे समय तक इस रोल के लिए कई नाम सुर्खियों में आए. खासकर कृति सेनन और कियारा आडवाणी को लेकर लोगों के बीच कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तब किसी भी एक्ट्रेस का नाम सामने नहीं आया था. हर कोई ये जानना चाहता था कि इस जमाने की मीना कुमारी का रोल कौन प्ले कर सकती है.
कियारा आडवाणी निभाएंगी मीना कुमारी का रोल
अब आखिरकार इस सवाल का जवाब मिल गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कियारा आडवाणी को इस फिल्म में मीना कुमारी का रोल निभाने के लिए फाइनल कर लिया गया है. यानी कियारा अब पर्दे पर ट्रेजेडी क्वीन की भूमिका निभाती नजर आएंगी. रिपोर्ट में बताया गया कि कियारा में निर्देशक को वो खूबी दिखी है, जो मीना कुमारी के किरदार को जिंदा कर सकती है. उनके अंदर वो इमोशन्स की गहराई और विंटेज चार्म है, जो इस किरदार को खास बनाएगा. फैंस भी इस खबर से काफी खुश हैं.
अगले साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग
फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया, ‘महीनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही थी. अब जाकर सबकुछ तय हो गया है. कियारा ने भी इस किरदार को निभाने के लिए अपनी हामी भर दी है’. बताया जा रहा है कि ये फिल्म मीना कुमारी और कमाल अमरोही की प्रेम कहानी पर आधारित होगी, जिसमें उनके रिश्ते के उतार-चढ़ाव को दिखाया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरू हो सकती है. फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग 6 महीनों के अंदर पूरी करने की प्लानिंग है.
फिल्म में कौन निभाएगा कमाल अमरोही का किरदार?
कियारा इस दौरान अपने रोल की तैयारी में जुट जाएंगी. उन्होंने फिल्म के लिए खास तौर पर उर्दू सीखना भी शुरू कर दिया है, ताकि मीना कुमारी के अंदाज और लहजे को असली रूप दे सकें. वहीं फिल्म के मेल लीड की तलाश अभी जारी है. अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कमाल अमरोही का किरदार कौन निभाएगा. निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इस किरदार के लिए किसी दमदार अभिनेता को लेना चाहते हैं. फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में काफी उत्साह है. फैंस भी बेसब्री से अब इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.
