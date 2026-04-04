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लाइव कॉन्सर्ट में सुनंदा शर्मा को टच करने कूदा फैन, चीखते हुए बीच में छोड़ा परफॉर्मेंस; शो बीच में ही कैंसिल

पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने गाजियाबाद में अपना लाइव परफॉर्मेंस अचानक रद्द कर दिया और शो के दौरान हुई एक चौंकाने वाली घटना के बाद बीच में ही स्टेज से चली गईं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:47 PM IST
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लाइव कॉन्सर्ट में सुनंदा शर्मा को टच करने कूदा फैन, चीखते हुए बीच में छोड़ा परफॉर्मेंस; शो बीच में ही कैंसिल

मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा के लाइव कॉन्सर्ट में हड़कंप मच गया. दरअसल, एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज पर चढ़ गया. युवक की इस हरकत से सुनंदा शर्मा इतनी ज्यादा डर गईं कि उन्हें तुरंत परफॉर्मेंस रोककर स्टेज से हटना पड़ा. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सुनंदा शर्मा को टच करने कूदा फैन

बता दें कि सुनंदा, अपने हिट गानों जैसे 'जट्ट यमला', 'जानी तेरा ना', 'पागल नहीं होना' और 'चोरी चोरी' के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में 3 अप्रैल को गाजियाबाद के राज कुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (RKGIT) में परफॉर्मेंस दी. परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर काफी एन्जॉय करती नजर आईं, तभी एक युवक अचानक स्टेज पर आ गया. उसने न सिर्फ सिंगर को छूने की कोशिश की, बल्कि जबरन उनके पैरों पर भी गिर पड़ा. इस अचानक हुए हमले और फिजिकल टच से सुनंदा बुरी तरह घबरा गईं. सुनंदा के मुंह से एक जोर की चीख निकली, जो चालू माइक्रोफोन की वजह से पूरे कैंपस में गूंज उठी. अपनी सुरक्षा को खतरे में देख वह तुरंत भागकर बैकस्टेज चली गईं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे उस शख्स को अपने सामने अचानक देख डर जाती हैं और परफॉर्मेंस बीच में छोड़ वहां से चली जाती हैं.

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शो बीच में ही कैंसिल

इस घटना के बाद पुलिसकर्मी और एक बाउंसर ने तुरंत उसे वेन्यू से बाहर निकाल दिया. फिलहाल, इस मामले में सुनंदा शर्मा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. इस वीडियो में आगे देखने को मिलता है कि गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटना के बाद सुनंदा इतनी सहम गई थीं कि वह दोबारा मंच पर नहीं लौट सकीं. उनकी टीम ने दर्शकों के बार-बार अनुरोध के बावजूद शो को बीच में ही रद्द करने का फैसला किया.

सुनंदा शर्मा ने अपने म्यूजिकल सफर की शुरुआत 'बिल्ली अख' गाने से की. साल 2017 में आए उनके ब्लॉकबस्टर हिट गाने 'जानी तेरा ना' ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. सुनंदा ने फिल्म 'सज्जन सिंह रंगरूट' में दिलजीत दोसांझ के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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