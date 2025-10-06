साउथ के इस टॉप स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे राघव जुयाल, एक्टिंग और एक्शन के कहलाते हैं सबके 'बाप'

Raghav Juyal in Nani Film: 'द पैराडाइज' फिल्म काफी सुर्खियों में है. इस फिल्म में राघव जुयाल साउथ के टॉप एक्टर नानी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. एक्टर ने फिल्म का स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन शुरू कर दिया है और वो नानी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

नानी संग दिखेंगे राघव

राघव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में राघव डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म का एक पोस्टर भी राघव और श्रीकांत के बीच दिख रहा है. खास बात है कि मूवी'द पैराडाइज'से राघव तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं.

ये है फिल्म का नाम

इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए राघव ने लिखा- 'द पैराडाइज शुरू. मेरे प्यारे श्रीकांत सर के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में खूब मस्ती की. नेचुरल स्टार नानी, आपके साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतजार है. इस साल जुलाई में राघव जुयाल को फिल्म से जुड़े थे. उनके जन्मदिन के मौके पर यह खुशखबरी मेकर्स ने शेयर की थी. प्रोडक्शन हाउस एसएलवी सिनेमाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था.'टीम द पैराडाइज की ओर से राघव जुयाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. एक ऐसे किरदार में उनका स्वागत है जो अनोखा होगा और सभी को आश्चर्यचकित कर देगा.'

निगेटिव रोल में राघव

खबरों की मानें तो राघव इसमें खलनायक का किरदार निभाएंगे. ये फिल्म 8 भाषाओं, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी और स्पेनिश में रिलीज होगी. ये नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. 'दसरा' के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है. लोगों का कहना है कि फिल्म में राघव जुयाल दमदार एक्शन करते दिखाई देंगे. इसका निर्माण एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी कर रहे हैं.ये मूवी 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.