Advertisement
trendingNow12950646
Hindi Newsबॉलीवुड

साउथ के इस टॉप स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे राघव जुयाल, एक्टिंग और एक्शन के कहलाते हैं सबके 'बाप'

Raghav Juyal अपनी आने वाली फिल्म में साउथ के टॉप स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इस फिल्म का नाम 'द पैराडाइज'है. जिसे लेकर एक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राघव जुयाल
राघव जुयाल

Raghav Juyal in Nani Film: 'द पैराडाइज' फिल्म काफी सुर्खियों में है. इस फिल्म में राघव जुयाल साउथ के टॉप एक्टर नानी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. एक्टर ने फिल्म का स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन शुरू कर दिया है और वो नानी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

नानी संग दिखेंगे राघव

राघव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में राघव डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म का एक पोस्टर भी राघव और श्रीकांत के बीच दिख रहा है. खास बात है कि मूवी'द पैराडाइज'से राघव तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Juyal (@raghavjuyal)

ये है फिल्म का नाम

इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए राघव ने लिखा- 'द पैराडाइज शुरू. मेरे प्यारे श्रीकांत सर के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में खूब मस्ती की. नेचुरल स्टार नानी, आपके साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतजार है. इस साल जुलाई में राघव जुयाल को फिल्म से जुड़े थे.  उनके जन्मदिन के मौके पर यह खुशखबरी मेकर्स ने शेयर की थी. प्रोडक्शन हाउस एसएलवी सिनेमाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था.'टीम द पैराडाइज की ओर से राघव जुयाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. एक ऐसे किरदार में उनका स्वागत है जो अनोखा होगा और सभी को आश्चर्यचकित कर देगा.'

टाइट सिक्योरिटी में नए मेहमान से मिलने अस्पताल पहुंचे बड़े पापा सलमान खान, चेहरे पर साफ दिखी खुशी; VIDEO

निगेटिव रोल में राघव

खबरों की मानें तो राघव इसमें खलनायक का किरदार निभाएंगे. ये फिल्म 8 भाषाओं, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी और स्पेनिश में रिलीज होगी. ये नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. 'दसरा' के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है. लोगों का कहना है कि फिल्म में राघव जुयाल दमदार एक्शन करते दिखाई देंगे. इसका निर्माण एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी कर रहे हैं.ये मूवी 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Raghav Juyal

Trending news

अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर