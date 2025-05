एक डील और रातोंरात मालामाल हो गईं 35 साल की ये टॉप हसीना,दीपिका-कैटरीना तो क्या फेल हो गईं प्रियंका चोपड़ा भी

Tamannaah Bhatia Soap Deal 6 Crore Deal: साउथ से बॉलीवुड में आ चुकी मिल्की ब्यूटी कही जाने वाली तमन्ना भाटिया से जुड़ी बड़ी खबर है. एक्ट्रेस के हाथ ऐसी डील लगी है जिसके सामने दीपिका-कैटरीना तो क्या प्रियंका भी फेल हैं. ये डील 2 साल 2 दिन की है. जिसके लिए उन्हें करीबन 6.2 करोड़ रुपये मिलेंगे. ये पूरी डील क्या है उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

तमन्ना भाटिया की एक्सपेंसिव डील

दरअसल, कर्नाटका सरकार ने तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एंबेसडर बना दिया है. खास बात है कि ये साबुन को आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस सोप का निर्माण साल 1916 से किया जा रहा है. जब मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने 1900 के दशक की शुरुआत में बेंगलुरु में एक सरकारी साबुन फैक्ट्री की स्थापना की थी. कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड (KSDL) द्वारा बनाया गया ये साबुन कर्नाटक में सांस्कृतिक महत्व रखता है. जिसकी का चेहरा अब तमन्ना भाटिया को बनाया गया है.



मैसूर सैंडल सोप की एंबेसडर बनीं तमन्ना

कर्नाटक सरकार ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया. जिसमें कहा गया- '1999 की धारा 4(g) के तहत कॉमर्स इंडस्ट्री एक्ट के इस अधिनियम से छूट दी है, ताकि वो तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त कर सके. यह नियुक्ति दो साल और दो दिन के लिए होगी, जिसकी कुल लागत 6.2 करोड़ रुपए है.' ये नोटिफिकेशन जैसे ही वायरल हुआ तो कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर लोग सवाल उठाने लगे.

We're thrilled to welcome the iconic Ms Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) as the brand ambassador for Mysore Sandal Soap! A symbol of grace and versatility, Tamannaah perfectly mirrors the legacy, purity, and timeless appeal of our heritage brand

.

.#Ksdl #BrandAmbassador pic.twitter.com/TQe2tjeY4O

— House Of Mysore Sandal (@MysoreSandalIn) May 22, 2025