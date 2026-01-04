Advertisement
मैं बस फ्री का डांसर...;बहन की शादी में मेहमान बन कर गए थर कार्तिक आर्यन, शेयर किया मजेदार किस्सा

मैं बस फ्री का डांसर...;बहन की शादी में मेहमान बन कर गए थर कार्तिक आर्यन, शेयर किया मजेदार किस्सा

कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चाओं में हैं. फिल्म में उनके काम को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच वह अपनी को-स्टार अनन्या पांडे के साथ 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में गए, जहां उनका स्वागत शो के होस्ट कपिल शर्मा ने किया. बातचीत के दौरान कार्तिक ने अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी से जुड़ा मजेदार खुलासा किया. 

Jan 04, 2026, 11:14 PM IST
मैं बस फ्री का डांसर...;बहन की शादी में मेहमान बन कर गए थर कार्तिक आर्यन, शेयर किया मजेदार किस्सा

बॉलीवुड सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही साधारण और मजेदार भी होती है. बड़े पर्दे पर रोमांस, एक्शन और कॉमेडी करने वाले कलाकार जब अपनी निजी जिंदगी के किस्से साझा करते हैं, तो फैंस बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुनते है.  कुछ ऐसा ही देखने को मिला कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में, जब अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन की शादी से जुड़ा एक मज़ेदार अनुभव सबके साथ साझा किया, जिसने दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया.

बहन की शादी में मेहमान बन कर गए थर कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चाओं में हैं. फिल्म में उनके काम को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच वह अपनी को-स्टार अनन्या पांडे के साथ 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में गए, जहां उनका स्वागत शो के होस्ट कपिल शर्मा ने किया. बातचीत के दौरान कार्तिक ने अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी से जुड़ा मजेदार खुलासा किया. उन्होंने कहा, ''मैं अपनी बहन की शादी में परिवार के सदस्य की तरह नहीं, बल्कि एक मेहमान की तरह शामिल हुआ था. शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी मां और बहन ने संभाली थी. मेरा रोल सिर्फ शादी एंजॉय करने का था.''

कार्तिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''मैंने अपनी ही बहन की शादी में बिना किसी फीस के डांस किया. उसने मुझे एक रुपया तक नहीं दिया.'' यह सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

अभिनेता ने शेयर किया मजेदार किस्सा

शो के दौरान कार्तिक और अनन्या ने जेनजी की सोच, प्यार के मायने और रिश्तों के नए नियमों पर भी अपनी राय रखी. दोनों कलाकारों ने बताया कि आज की जनरेशन रिश्तों में किन बातों को अहम मानती है और किन चीजों को रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग समझती है.

एपिसोड में अभिनेता और कमीडियन सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी का तड़का लगाने का काम किया. उन्होंने अपने जबरदस्त डायलॉग्स और सुपरस्टार स्टाइल से दर्शकों को खूब हंसाया.

शो का माहौल और मजेदार तब हो गया, जब किकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और खुद कार्तिक आर्यन अपने-अपने मजेदार किरदारों में नजर आए. किकू शारदा 'सोना' नाम की सिक्योरिटी लेडी बने, कृष्णा अभिषेक ड्रामेटिक 'मोनालिका' के रूप में आए और कार्तिक ने एक बार फिर अपने फेमस किरदार 'रूह बाबा' को दोहराया. इन सभी किरदारों के बीच की नोकझोंक और कॉमिक टाइमिंग ने शो को और भी मजेदार बना दिया.'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' शो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

