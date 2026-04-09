‘मैं यहां कपड़े उतारने नहीं आई...’, गलत डिमांड पर भड़की 35 साल की एक्ट्रेस, यूजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Abhirami Venkatachalam: तमिल एक्ट्रेस और मॉडल अभिरामी वेंकटचलम इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये एक्ट्रेस कौन हैं? यह सब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से हुआ है. दरअसल, अजित कुमार के साथ फिल्म 'NOTA' और 'नेरकोंडा पारवई' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस हाल ही में अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर घटिया डिमांड को लेकर बुरी तरह भड़क गई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए साफ कहा कि उनका पेज किसी अश्लील वेबसाइट जैसा नहीं है.

'न्यूड फोटो देने के लिए नहीं आई….'

एक्ट्रेस अभिरामी ने लिखा, 'वे यहां अपनी क्रिएटिविटी और अनोखी तस्वीरों को शेयर करने के लिए आई हैं, न कि कपड़े उतारने या न्यूड फोटो देने के लिए.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है और उम्मीद करता है कि मैं उसके लिए न्यूड खड़ी रहूंगी, तो वह तुरंत अनसब्सक्राइब कर दें.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'उनका प्लेटफॉर्म सिर्फ अच्छे और क्रिएटिव कंटेंट के लिए है, जो कहीं और नहीं मिलेगा. जो लोग यहां अश्लील कंटेंट की तलाश में हैं, वे बिना किसी झिझक के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं.' अभिरामी ने उन सभी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया किया, जो उनके असली और अच्छे कंटेंट को समझते हैं और पसंद करते हैं.

कुछ सब्सक्राइबर्स करने लगे पोर्न कंटेंट की मांग

दरअसल, एक्ट्रेस ने यह रिएक्शन तब दिया, जब कुछ सब्सक्राइबर्स उनसे पोर्न जैसे कंटेंट की मांग करने लगे. अभिरामी ने साफ किया कि यह उनका सोशल मीडिया पेज है, न कि कोई एडल्ट साइट. उनका यह दमदार बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हर कोई क्रिएटर्स से होने वाली अनुचित उम्मीदों पर चर्चा कर रहा है और इस मामले ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. अभिरामी अपनी शर्तों पर कंटेंट बनाने और आजादी रखने की बात पर अडिग दिख रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेज किया शुरू

बता दें कि एक्ट्रेस ने हाल ही में एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेज शुरू किया है. इस पेज पर फैंस की कुछ डिमांड ने उन्हें बेहद निराश कर दिया. एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए उन्होंने 399 रुपये प्रति महीने के शुल्क पर सब्सक्रिप्शन शुरू किया है. अभी तक इसे करीब 700 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया है.

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम?

फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले अभिरामी ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. वह मिस तमिलनाडु 2017 का खिताब जीत चुकी हैं और इसी के बाद उन्हें असली पहचान मिली. उन्होंने वेब सीरीज 'कंट्रोल ऑल्ट डिलीट' में भी काम किया है और सन टीवी के टेलीविजन शो 'स्टार वॉर्स' को भी होस्ट किया है. इसके अलावा उन्होंने एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म 'नोटा' में भी काम किया था और अजित कुमार की फिल्म 'नेरकोंडा पारवई' में भी नजर आई थीं.