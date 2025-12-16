Advertisement
कौन हैं वो एक्ट्रेस जिनकी लियोनेल मेस्सी के साथ तस्वीर हुई ट्रोल; पति ने गुस्से में कराई एफआईआर

फुटबॉल जगत के ‘गॉट’ कहे जाने वाले लियोनेल मेस्सी पिछले दिनों इंडिया में एक इवेंट में शामिल होने के लिए आए थे, जहां उनसे मिलने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी. वहीं मैस्सी की फैन फॉलोइंग में कई एक्ट्रेस और एक्टर भी शामिल हैं जो उनसे मिलने के लिए मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के स्टेडियम पहुंचे थे. इन नामों में एक नाम एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली का भी है, जिन्हें मैसी के साथ फोटो पोस्ट करने के बाद भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:22 AM IST
फुटबॉल की दुनिया में ‘गॉट’ कहे जाने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी हाल ही में तीन दिन के इवेंट्स के लिए भारत के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने अपने करोड़ों फैन, सेलेब्रिटी और खेल जगत कई दिग्गजों से मुलाकात की. वहीं मैस्सी से मिलने बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली भी पहुंचीं. लियोन मैसी से मिलने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उनके साथ फोटो शेयर कर दी. खिलाड़ी के साथ फोटो शेयर करते ही सुभाश्री गांगुली को ट्रोल किया जाने लगा और ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया, जिससे परेशान होकर एक्ट्रेस के पति और फिल्ममेकर राज चक्रवर्ती ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है. खबरों के मुताबिक फिल्ममेकर ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिन्होंने उनकी पत्नी को ऑनलाइन गलत कमेंट और अपशब्द बातें कही हैं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Subhashree Ganguly (@subhashreeganguly_real)

फोटो पोस्ट करते ही एक्ट्रेस हुईं ट्रोल
बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की ओर से एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली साल्ट लेक स्टेडियम में परफॉर्म करने से पहले उन्होंने 7 स्टार होटल में चल रहे लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. एक्ट्रेस को स्टेडियम पर वीआईपी के लिए मंच पर देखा गया, जिसके बाद कई लोगों ने उनके द्वारा फोटो पोस्ट और कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं. 

‘सुभाश्री गांगुली सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं हैं’
राज चक्रवर्ती ने प्रोग्राम के दौरान अपनी पत्नी के शामिल होने और उन्हें ट्रोल किए जाने पर कहा, ‘हर इंसान की एक अलग पहचान होती है, जो रिश्तों और काम के आधार पर शेप लेती है. इसी तरह, सुभाश्री एक मां हैं, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी एक्ट्रेस, कभी दोस्त और कभी सिर्फ एक फैन. सबसे बढ़कर, वह एक इंसान हैं. कई नेता और मीडिया का एक ग्रुप एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली के मीम्स बनाकर, ट्रोल करके और एक अलग कहानी गढ़कर उन्हें निशाना बना रहे हैं.’

