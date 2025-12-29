35 साल की वो खूबसूरत हसीना, जिसे मिला बॉलीवुड की लेडी किसर टैग; सिर्फ ग्लैमर क्वीन ही नहीं फिटनेस के लिए भी मशहूर

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने एक्टिंग के साथ ही अपनी फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में भी कदम रखा है. ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं गुरलीन चोपड़ा, जिनका नाम फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ फिटनेस के क्षेत्र में भी जाना जाता है. गुरलीन की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सही जीवनशैली और फिटनेस के महत्व पर भी जोर दिया है.

बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन

गुरलीन चोपड़ा का जन्म 30 दिसंबर 1990 को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हुआ. उन्होंने 'मिस चंडीगढ़' का खिताब जीता. यह उनके लिए करियर की दिशा बदलने वाला पल साबित हुआ. दोस्तों के सुझाव की वजह से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. शुरुआत में उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों में काम किया, यहां से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने का मौका मिला.

गुरलीन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म 'इंडियन बाबू' से की. इसके बाद उनकी अगली फिल्म 'कुछ तो गड़बड़ है' आई, जिसमें उन्होंने एक अनाथ लड़की का किरदार निभाया. इस दौरान उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाए. तेलुगु फिल्म 'आयुधम' उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में शामिल है. इसके बाद उन्होंने कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया. कन्नड़ फिल्म 'मनमथा' में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत सराहा.

फिटनेस की प्रेरणा गुरलीन चोपड़ा

गुरलीन का करियर सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा. उन्होंने अपनी फिटनेस और हेल्थ के प्रति लगाव को बिजनेस में बदल दिया. इसके तहत, उन्होंने लोगों को सही डाइट, योग और व्यायाम के जरिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी. उन्होंने डायबिटीज, हार्मोनल अनबैलेंस और थॉयराइड जैसी समस्याओं में प्राकृतिक और हेल्दी उपाय अपनाने की प्रेरणा दी. गुरलीन ने दुनिया भर में लाखों लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद की है. गुरलीन ने अपने करियर में डबल रोल, एक्ट्रेस और फिटनेस कोच, की भूमिका निभाई, जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है.