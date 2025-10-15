Advertisement
35 साल की हसीना ने प्रेग्नेंसी के दौरान की 'दे दे प्यार दे 2' की शूटिंग, कहा- 'दो बच्चों के बाद....'

Last Updated: Oct 16, 2025, 12:02 AM IST
इशिता दत्ता
Ishita Dutta: बॉलीवुड एक्ट्रेस इशिता दत्ता बहुत जल्द फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में काम करती दिखाई देंगी. उन्होंने बताया कि जब वह गर्भवती थीं तभी उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी. यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर था, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया. इशिता ने यह भी बताया कि शूटिंग के समय उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज को सीक्रेट रखा ताकि काम पर असर न पड़े. दो बच्चों, बेटे वायु और बेटी वेदा की मां बनने के बाद यह उनकी पहली फिल्म है जो रिलीज होने जा रही है. इशिता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में ‘दे दे प्यार दे 2’ के पोस्टर के बगल में अपनी एक तस्वीर साझा की. इसमें अभिनेत्री ने बताया कि इतने लंबे समय के बाद पर्दे पर वापसी करना एक 'नई शुरुआत' जैसा लग रहा है.

फिल्म के लिए बेहद उत्साहित 
उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'इस फिल्म के लिए बेहद उत्साहित हूं... दोनों बच्चों के बाद मेरी पहली फिल्म. इसकी शूटिंग के दौरान मैं गर्भवती थी. 4 साल बाद वापसी करना बहुत अजीब लग रहा है, मानो एक नई शुरुआत हो... आप सभी का आशीर्वाद चाहिए... क्या मैं कह सकती हूं कि मैं पोज देना भूल गई हूं, एक नई शुरुआत के लिए उत्साहित हूं.'

हाल ही में रिलीज हुआ था ट्रेलर 
हाल ही में फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर रिलीज हुआ था. इसमें आयशा नाम की लड़की की स्टोरी है जो एक ऐसे शख्स से प्यार करती है जो उम्र में उनसे काफी बड़ा है. इसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म में आर. माधवन रकुल प्रीत सिंह के पिता के रोल में दिखाई देंगे. पहले तो वह इस रिश्ते से खुश रहते हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उनका असली रूप सामने आता है. इसका ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. लोग कमेंट बॉक्स में कहते दिखे कि यह पहले पार्ट से बेहतर फिल्म होगी.

अंशुल शर्मा ने फिल्म को किया डायरेक्ट
अंशुल शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी तरुण जैन ने लव रंजन के साथ मिलकर लिखी है. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन, और अंकुर गर्ग इसके निर्माता हैं. 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (एजेंसी)

