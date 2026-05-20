'60 फिल्मों से बाहर, धमकियां और राजनीति', अमाल मलिक ने खोले बॉलीवुड के राज, बोले- 'नेपोटिज्म भी फेल हो गया...'

Amaal Mallik: बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें सिंगर ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अमाल का कहना है that बीते कई सालों में उन्हें करीब 60 फिल्मों से बाहर किया गया है और लगातार साइडलाइन किया गया.

'बड़े लोगों ने मुझे 60 फिल्मों से निकलवाया'

दरअसल, बीती रात अमाल मलिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फैंस के लिए एक लंबा नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'ऊंची-ऊंची जगहों पर बैठे बड़े लोगों ने मुझे 60 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स से बाहर करवा दिया है. 20 फिल्में तो मैंने खुद ही मना कर दीं, क्योंकि ऐसे माहौल में काम करना मेरी शान के खिलाफ था. मेरे अंदर का संगीतकार खुद की इज्जत नहीं कर पाता. फिर भी मैंने अपना काम किया और हमेशा अपने फैंस के लिए फिल्मों के साथ या उनके बिना भी, जब भी मुमकिन होगा, म्यूजिक बनाने और वीडियो शूट करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा. मुझे कोई अफसोस नहीं है, यह उनका ही नुकसान है. लेकिन किसी तरह इसका नुकसान मेरे सुनने वालों और फैंस को भी होता है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं. लेकिन मुझे यह बात आप सभी के सामने साफ करनी थी.'

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'मैं पिछले 8 सालों से पूरी...'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं पिछले 8 सालों से पूरी ईमानदारी और कुछ सम्मानजनक शर्तों के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि इस जगह पर यह तरीका काम नहीं करता. इसके अलावा, इस जगह और यहां के कामकाज के बारे में सच न छिपा पाने की मेरी आदत उन्हें और भी ज्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को बेमतलब की धमकियां मिलती हैं. यहां कुछ बहुत ही ताकतवर लोग हैं, जो नहीं चाहते कि मैं उनकी फिल्मों का हिस्सा बनूं. बल्कि सच कहूं तो वे यह भी नहीं चाहते कि मैं किसी भी फिल्म में काम करूं और यह सिर्फ 'लेबल्स' (Labels) की बात नहीं है. अब यह उससे कहीं आगे की बात है. यह अहंकारी लोगों का एक मिला-जुला सिंडिकेट बन चुका है.'

'आज मैं उनका नाम नहीं लूंगा...'

पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, 'आज मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दिन उनका समय जरूर आएगा और ऊपर वाला उन्हें उनकी सही जगह दिखा देगा. ये सभी पिछले लगभग 8 सालों से 'अवार्ड-लायक' राजनीति खेल रहे हैं और यही वजह है कि आपको फिल्मों में मेरा संगीत कम सुनने को मिलता है. मैं किसी रसूख, सत्ता के खेल या छोटी-मोटी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बन सकता. यहां तक कि भाई-भतीजावाद (Nepotism) भी काम नहीं कर रहा है. तो मुझे माफ करो, मेरा इंडी म्यूजिक सुनो. अगर कोई फिल्मी गाना आता है तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं आता, तो भी कोई बात नहीं.'

अमाल मलिक का करियर

फेमस सिंगर Amaal Mallik के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2014 में जय हो से बतौर कंपोजर बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें असली पहचान गाने 'सूरज डूबा है' से मिली. इसके बाद उन्होंने 'हीरो', 'एयरलिफ्ट', 'कपूर एंड सन्स', 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'कबीर सिंह' और 'वेदा' जैसी फिल्मों में संगीत दिया.