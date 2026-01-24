Advertisement
ब्लैक गाउन में नजर आईं अंशुला कपूर , दिखा हसीना का ग्लैमरस अंदाज; खुद को बताया राजकुमारी

ब्लैक गाउन में नजर आईं अंशुला कपूर , दिखा हसीना का ग्लैमरस अंदाज; खुद को बताया 'राजकुमारी'

अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Jan 24, 2026, 10:05 PM IST
ब्लैक गाउन में नजर आईं अंशुला कपूर , दिखा हसीना का ग्लैमरस अंदाज; खुद को बताया 'राजकुमारी'

अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने हाल ही में एक शानदार आयोजन में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' का अनुभव साझा किया. 

अंशुला ने शनिवार को इस आयोजन का शानदार अनुभव इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने आयोजन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इसमें वे खूबसूरत ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने पोस्ट कर लिखा, "गुरुवार का दिन कैमरे रोल में खूबसूरती से कैद हो गया. जैसे ही मैं पैलेस ऑन व्हील्स में चढ़ी, खुद को किसी राजकुमारी जैसा महसूस हो रहा था. ट्रेन का माहौल, बजता संगीत, मौजूद लोग और हर पल सब कुछ इतना परफेक्ट था कि सब एक-दूसरे से तालमेल में लग रहे थे."

पैलेस ऑन व्हील्स में अंशुला कपूर का शाही अंदाज

अंशुला ने आगे बताया कि आयोजन में मेहमाननवाजी कमाल की थी. खाना लाजवाब था और ट्रेन के अंदर ही पूरा हेयर स्टाइलिंग सैलून तैयार किया गया था. हर छोटी-बड़ी बात का खास ख्याल रखा गया है. उन्होंने लिखा, "यह ऐसा अनुभव था, जिसे बढ़ा-चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती. सब कुछ वाकई में शानदार था.

उन्होंने आगे बताया कि दिन का समापन जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में डिनर के साथ हुआ. यह डिनर पूरी तरह शाही अंदाज में था. खास, यादगार और दिल को छू लेने वाला."

खुद को बताया 'राजकुमारी'

फैंस को अंशुला की पोस्ट पसंद आ रही हैं. वे उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

अंशुला भले ही एक ऐसे परिवार का हिस्सा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दे चुका है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार से हटकर करियर चुना है. अंशुला ने न्यूयॉर्क के बार्नार्ड कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर गूगल की कर्मचारी और ऋतिक रोशन की कंपनी एचआरएक्स में बतौर ऑपरेशन मैनेजर भी काम किया है.

