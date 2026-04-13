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हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर FIR दर्ज, गानों के साथ दी गाली, दून पुलिस ने भेजा नोटिस

Masoom Sharma FIR: जहां एक ओर हिंदी म्यूजिक में मातम पसरा हैं, वहीं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बड़ी और विवादित खबर सामने आई है. मशहूर सिंगर मासूम शर्मा (Masoom Sharma) के खिलाफ देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान अश्लील टिप्पणी करने के मामले में FIR दर्ज की गई है. इस घटना के बाद उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:44 PM IST
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हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर FIR दर्ज, गानों के साथ दी गाली, दून पुलिस ने भेजा नोटिस

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा यंग जनरेशन के बीच काफी फेमस हैं, जिनके शो आए दिन दिल्ली-नोएडा जैसे शहरों में होते रहते हैं. वहीं हाल ही में वो देहरादून के एक पब्लिक इवेंट का हिस्सा बने थे, वहां उन पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोप में लगाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ दून पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है. हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शर्मा की पॉपुलैरिटी और उत्तर भारत में उनके लगातार लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए इस घटनाक्रम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

खबरों के मुताबिक, ये घटना 10 अप्रैल, 2026 को देहरादून के डीएवी (पीजी) कॉलेज में हुई है, जहां सिंगर मासूम शर्मा एक इवेंट में गाने के लिए पहुंचे थे. 

किसने की शिकायत?
सिंगर के खिलाफ ये शिकायत प्रांचल नौनी ने दर्ज कराई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि सिंगर द्वारा मंच से कुछ गलत टिप्पणियां और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे छात्रों के साथ-साथ वहां मौजूद आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है. 

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किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
प्रांचल नौनी की शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने दलनवाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है. दून पुलिस ने इस मामले को एफआईआर संख्या 63/2026 के तहत दर्ज किया है. वहीं पुलिस ने इस मामले पर अन्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं का इस्तेमाल किया है. 

पुलिस ने शुरू की जांच
देहरादून पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए ये स्वीकारा कि कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो आगे की कार्रवाई से पहले घटना से जुड़े सभी सबूतों की जांच करें, जिसमें सबूत के तौर पर लोगों के बयान और इवेंट की रिकॉर्डिंग शामिल है. वहीं इस मामले में अभी तक सिंगर मासूम शर्मा की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. 

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