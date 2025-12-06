दुल्हन बनी बहन को देख इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन, फोटो शेयर कर लिखा भावुक नोट, बोले- 'सालों को एक पल में बदलते देखा....'

Kartik Aaryan Shared Emotional Post: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपनी बहन की शादी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में शादी की तस्वीरें और बहन के साथ खूबसूरत यादों को शेयर करते हुए भावुक नोट लिखा है.
Kartik Aaryan Shared Emotional Post: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. वहीं हाल ही में कार्तिक की बहन कृतिका तिवारी की 5 दिसंबर 2025 को पायलट तेजस्वी कुमार सिंह से शादी की. तब से सोशल मीडिया यूजर्स कार्तिक के 'दुल्हन का भाई' वाले लुक को काफी पसंद कर रहे है और जमकर तारीफ कर रहे हैं. इन सबके बीच कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं. कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया और कई अनदेखी तस्वीरें भी पोस्ट के साथ शेयर की.
कार्तिक आर्यन का इमोशनल पोस्ट
कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'कुछ दिन ऐसे होते हैं जो चुपचाप आपकी दुनिया बदल देते हैं. आज उनमें से एक था. अपनी किकी को दुल्हन के रूप में देखना ऐसा लगा जैसे सालों को एक पल में बदलते हुए देख रहा हूं!! किकी, मैंने तुम्हें उस छोटी लड़की से बड़ा होते देखा है जो हर जगह मेरे पीछे दौड़ती थी, इस खूबसूरत दुल्हन तक जो आज इतनी खुशी और ताकत के साथ अपनी नई जिंदगी में आई है. मुझे उस औरत पर गर्व है जो तुम बनी हो, तुम्हारे मूल्यों पर गर्व है और हर हंसी, लड़ाई, राज और याद के लिए शुक्रगुजार हूं जो हमने शेयर की है और आज जब तुम आगे बढ़ी, तो मेरा दिल तुम्हारे साथ रहा.'
'एक नया चैप्टर...'
कार्तिक ने पोस्ट में आगे लिखा 'तुम भले ही एक नया चैप्टर शुरू कर रही हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी. हमारे परिवार की धड़कन. मुझे इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं दे सकता कि तुम्हें वह दुर्लभ, जिंदगी में एक बार मिलने वाला प्यार मिल गया, तेज जैसे पवित्र और देखभाल करने वाले के साथ. यह नया सफर तुम्हें वह सब कुछ दे, जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था. छोटी सी..'
कार्तिक आर्यन वर्कफ्रंट
बता दें कि कार्तिक आर्यन को आखिरी बार फिल्म 'चंदू चैंपियन' में देखा गया था. वहीं जल्द ही कार्तिक की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरी' में नजर आएंगे. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे नजर आएंगी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है. इसके अलावा एक्टर फिल्म 'नागजिला' में भी नजर आने वाले हैं.
