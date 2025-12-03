Advertisement
trendingNow13028021
Hindi Newsबॉलीवुड

बहन की शादी की तैयारियों में डूबे कार्तिक आर्यन, संगीत प्रैक्टिस का मजेदार वीडियो हुआ वायरल, बोले- 'घरवालों ने करवाई फ्री की परफॉर्मेंस’

Kartik shares video of sister wedding preparations:बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के घर में जश्न का माहौल बना हुआ है. उनकी छोटी बहन कृतिका तिवारी की शादी जल्द ही होने को है. आज हल्दी का फंक्शन था. शादी की तैयारियों का कार्तिक ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कार्तिक और परिवार 'तू मेरी मैं तेरा' के गाने पर डांस प्रेक्टिस करते नजर आए. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 03, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहन की शादी की तैयारियों में डूबे कार्तिक आर्यन, संगीत प्रैक्टिस का मजेदार वीडियो हुआ वायरल, बोले- 'घरवालों ने करवाई फ्री की परफॉर्मेंस’

Kartik shares video of sister's wedding preparations: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच, उनके घर पर बहन कृतिका तिवारी की शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं. बुधवार को अभिनेता कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर संगीत के प्रैक्टिस का एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वे सभी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के टाइटल ट्रैक पर डांस प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ हाल ही में एक और हल्दी की पोस्ट शेयर की है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

'फ्री की परफॉर्मेंस करवा रहे हैं घर वाले'
वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'फ्री की परफॉर्मेंस करवा रहे हैं घर वाले टिक्की के संगीत में.' पोस्ट करने के बाद कार्तिक के फैंस और साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी. रेमो डिसूजा ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, 'जाओ फिर.' एक यूजर ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, 'मुझे भी बुला लो.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कार्तिक और उनकी बहन के बीच काफी अच्छा हैं बॉन्ड 
कृतिका, कार्तिक से छोटी हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपना बॉन्ड शेयर करते रहते हैं. अभिनेता अक्सर अपनी बहन को लेकर मीडिया में बातचीत करते रहते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में वे दोनों बहुत लड़ते थे, लेकिन समय के साथ अब हम बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन आ रही अपकमिंग फिल्म  
अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ जल्द ही 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देंगे. हालांकि, फिल्म पहले 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव किया है. इससे पहले कार्तिक और अनन्या फिल्म 'पति-पत्नी और वो' में साथ काम कर चुके हैं. फिल्म में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी. हालांकि, फिल्म में भूमि पेडनेकर ने भी अहम रोल अदा किया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अब 6 साल बाद ये जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद है. समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और नमः पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज की जाएगी. इस फिल्म में कार्तिक और अनन्या के साथ नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kartik Aaryan

Trending news

युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल