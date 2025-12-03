बहन की शादी की तैयारियों में डूबे कार्तिक आर्यन, संगीत प्रैक्टिस का मजेदार वीडियो हुआ वायरल, बोले- 'घरवालों ने करवाई फ्री की परफॉर्मेंस’

Kartik shares video of sister's wedding preparations: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच, उनके घर पर बहन कृतिका तिवारी की शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं. बुधवार को अभिनेता कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर संगीत के प्रैक्टिस का एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वे सभी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के टाइटल ट्रैक पर डांस प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ हाल ही में एक और हल्दी की पोस्ट शेयर की है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

'फ्री की परफॉर्मेंस करवा रहे हैं घर वाले'

वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'फ्री की परफॉर्मेंस करवा रहे हैं घर वाले टिक्की के संगीत में.' पोस्ट करने के बाद कार्तिक के फैंस और साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी. रेमो डिसूजा ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, 'जाओ फिर.' एक यूजर ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, 'मुझे भी बुला लो.'

कार्तिक और उनकी बहन के बीच काफी अच्छा हैं बॉन्ड

कृतिका, कार्तिक से छोटी हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपना बॉन्ड शेयर करते रहते हैं. अभिनेता अक्सर अपनी बहन को लेकर मीडिया में बातचीत करते रहते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में वे दोनों बहुत लड़ते थे, लेकिन समय के साथ अब हम बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं.

इस दिन आ रही अपकमिंग फिल्म

अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ जल्द ही 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देंगे. हालांकि, फिल्म पहले 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव किया है. इससे पहले कार्तिक और अनन्या फिल्म 'पति-पत्नी और वो' में साथ काम कर चुके हैं. फिल्म में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी. हालांकि, फिल्म में भूमि पेडनेकर ने भी अहम रोल अदा किया था.

अब 6 साल बाद ये जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद है. समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और नमः पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज की जाएगी. इस फिल्म में कार्तिक और अनन्या के साथ नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. (एजेंसी)