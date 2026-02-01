35 साल की हसीना ने मनीष मल्होत्रा को कहा थैंक्यू, दोस्त ने डिजाइन की थी बहन की शादी पर ड्रेसेज, कहा- 'सबके चेहरों पर दिख रही खुशी'

Kriti Sanon Post For Manish Malhotra: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर करते हुए मनीष मल्होत्रा को धन्यवाद दिया. नुपूर की शादी में जितनी भी इंडियन ड्रेसेज पहनी थीं, उन्हें मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था.
Kriti Sanon Post For Manish Malhotra: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने बीते महीने अपनी बहन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन की शादी धूम-धाम से सेलिब्रेट की थी. शादी के बाद अभिनेत्री लगातार अलग-अलग फंक्शन से जुड़ी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं. उन्होंने अपनी बहन की विदाई को लेकर भी एक भावुक पोस्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने इंडस्ट्री के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए एक थैंक्यू पोस्ट किया है.
कृति सेनन ने दोस्त के लिए लिखा खास पोस्ट
कृति सेनन और उनके पूरे परिवार ने नुपूर की शादी में जितनी भी इंडियन ड्रेसेज पहनी थीं, उन्हें मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. नुपूर की शादी का लहंगा और उनके माता-पिता समेत कृति की ड्रेस भी मनीष ने खास तौर पर डिजाइन किए थे. अब कृति ने इतनी खूबसूरत इंडियन ड्रेसेज और शादी को यादगार बनाने के लिए डिजाइनर का धन्यवाद किया है. उन्होंने परिवार के साथ फोटोज पोस्ट कर लिखा 'मेरे खास दोस्त मनीष मल्होत्रा के लिए खास पोस्ट. शादी के लिए मेरे पूरे परिवार को इतने खूबसूरत ढंग से सजाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'
उन्होंने आगे लिखा 'आपने सभी के लुक को इतने प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से कस्टमाइज किया कि दुल्हन से लेकर मेरे माता-पिता तक, जो पहली बार मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहनकर बेहद खुश थे, सभी खुश और सहज महसूस कर रहे थे. सबके चेहरों पर दिख रही खुशी सब कुछ बयां कर रही है. हमारे खास दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'
काफी जबरदस्त था बहन नुपूर का लहंगा
बहन नुपूर की शादी के दिन कृति ने ऑफ व्हाइट और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर पैच वर्क से लेकर बारीक कढ़ाई की गई थी, जबकि अभिनेत्री की मां ने पिंक और गोल्डन कलर की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी. वहीं, दुल्हन नुपूर का लहंगा पिंक और रेड दोनों शेड्स के साथ था. सभी इंडियन ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थीं. नुपूर सेनन से पहले मनीष मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, कियारा आडवाणी और कैटरीना कैफ तक के लिए आउटफिट डिजाइन कर चुके हैं. उन्होंने कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के लिए शादी का आउटफिट डिजाइन किया था. (एजेंसी)
