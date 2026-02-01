Advertisement
trendingNow13094703
Hindi Newsबॉलीवुड35 साल की हसीना ने मनीष मल्होत्रा को कहा थैंक्यू, दोस्त ने डिजाइन की थी बहन की शादी पर ड्रेसेज, कहा- सबके चेहरों पर दिख रही खुशी

35 साल की हसीना ने मनीष मल्होत्रा को कहा थैंक्यू, दोस्त ने डिजाइन की थी बहन की शादी पर ड्रेसेज, कहा- 'सबके चेहरों पर दिख रही खुशी'

Kriti Sanon Post For Manish Malhotra: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर करते हुए मनीष मल्होत्रा ​​को धन्यवाद दिया. नुपूर की शादी में जितनी भी इंडियन ड्रेसेज पहनी थीं, उन्हें मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था.

 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 01, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

35 साल की हसीना ने मनीष मल्होत्रा को कहा थैंक्यू, दोस्त ने डिजाइन की थी बहन की शादी पर ड्रेसेज, कहा- 'सबके चेहरों पर दिख रही खुशी'

Kriti Sanon Post For Manish Malhotra: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने बीते महीने अपनी बहन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन की शादी धूम-धाम से सेलिब्रेट की थी. शादी के बाद अभिनेत्री लगातार अलग-अलग फंक्शन से जुड़ी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं. उन्होंने अपनी बहन की विदाई को लेकर भी एक भावुक पोस्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने इंडस्ट्री के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए एक थैंक्यू पोस्ट किया है.

कृति सेनन ने दोस्त के लिए लिखा खास पोस्ट
कृति सेनन और उनके पूरे परिवार ने नुपूर की शादी में जितनी भी इंडियन ड्रेसेज पहनी थीं, उन्हें मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. नुपूर की शादी का लहंगा और उनके माता-पिता समेत कृति की ड्रेस भी मनीष ने खास तौर पर डिजाइन किए थे. अब कृति ने इतनी खूबसूरत इंडियन ड्रेसेज और शादी को यादगार बनाने के लिए डिजाइनर का धन्यवाद किया है. उन्होंने परिवार के साथ फोटोज पोस्ट कर लिखा 'मेरे खास दोस्त मनीष मल्होत्रा के लिए खास पोस्ट. शादी के लिए मेरे पूरे परिवार को इतने खूबसूरत ढंग से सजाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने आगे लिखा 'आपने सभी के लुक को इतने प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से कस्टमाइज किया कि दुल्हन से लेकर मेरे माता-पिता तक, जो पहली बार मनीष मल्होत्रा ​​की ड्रेस पहनकर बेहद खुश थे, सभी खुश और सहज महसूस कर रहे थे. सबके चेहरों पर दिख रही खुशी सब कुछ बयां कर रही है. हमारे खास दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'

Add Zee News as a Preferred Source

काफी जबरदस्त था बहन नुपूर का लहंगा 
बहन नुपूर की शादी के दिन कृति ने ऑफ व्हाइट और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर पैच वर्क से लेकर बारीक कढ़ाई की गई थी, जबकि अभिनेत्री की मां ने पिंक और गोल्डन कलर की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी. वहीं, दुल्हन नुपूर का लहंगा पिंक और रेड दोनों शेड्स के साथ था. सभी इंडियन ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थीं. नुपूर सेनन से पहले मनीष मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, कियारा आडवाणी और कैटरीना कैफ तक के लिए आउटफिट डिजाइन कर चुके हैं. उन्होंने कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के लिए शादी का आउटफिट डिजाइन किया था. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Kriti SanonManish Malhotra

Trending news

बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
budget 2026
बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
BJP news
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
Weather
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
mumbai
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
Budget
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
Union budget
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
आंध्र में सियासी बवाल, CM नायडू पर टिप्पणी से भड़के TDP कार्यकर्ताओं का हंगामा
andhra pradesh news in hindi
आंध्र में सियासी बवाल, CM नायडू पर टिप्पणी से भड़के TDP कार्यकर्ताओं का हंगामा
19 सीटों पर असर, 32% दलित आबादी, जिस डेरे में गए मोदी, जानें उसका सियासी प्रभाव
PM Modi
19 सीटों पर असर, 32% दलित आबादी, जिस डेरे में गए मोदी, जानें उसका सियासी प्रभाव
खड़गे ने बजट को गरीबों के लिए बताया 0, बोले- नीति और समाधान, सरकार के पास कुछ नहीं
budget 2026
खड़गे ने बजट को गरीबों के लिए बताया 0, बोले- नीति और समाधान, सरकार के पास कुछ नहीं
प्रियंका चतुर्वेदी संग मुस्कुराती दिखीं कंगना, मिट गई शिवसेना के साथ दुश्मनी?
budget 2026
प्रियंका चतुर्वेदी संग मुस्कुराती दिखीं कंगना, मिट गई शिवसेना के साथ दुश्मनी?