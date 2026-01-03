Love Is In The Air…कृति सेनन की बहन नूपुर ने सिंगर स्टेबिन बेन से की सगाई, फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग! प्रपोजल की फोटो हुईं वायरल!

Nupur sanon-Stebin Ben engagement Photos: कृति सैनन की बहन नूपुर सेनन ने गायक स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है. नूपुर ने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन के साथ रोमांटिक प्रपोजल की कुछ खूबसूरत फोटो को लोगों के साथ जानकारी देते हुए शेयर की है. सिंगर ने उन्हें हॉलीडे के दौरान एक यॉट पर प्रपोज किया था. जिसमें वो घुटनों पर बैठकर नूपुर को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' लिखे हुए प्लेकार्ड को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. दूसरी तस्वीर में नूपुर अपनी बड़ी डायमंड की अंगूठी दिखा रही हैं. एक और तस्वीर में होने वाले दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे हैं. वहीं इस प्रपोजल को कृति सेनन ने भी विटनेस किया है, एक तस्वीर में कृति सैनन भी दोनों को गले लगाती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.

पोस्ट पर लिखा खूबसूरत कैप्शन

इन खूबसूरत फोटो को शेयर करते हुए नूपुर ने कैप्शन में लिखा, ‘पोसिब्लिटि से भरपुर इस दुनिया में, मुझे अब तक का सबसे आसान 'हां' कहने का मौका मिला.’ वहीं इस पोस्ट के वायरल होते ही इस जोड़े को बधाई देने वालों की कमेंट्स की की बाढ़ आ गई, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी, अभिषेक बजाज, करण टैकर और कई अन्य लोगों ने उन्हें प्यार और शुभकामनाएं दी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दिन हो सकती है शादी!

खबरों की मानें तो, 9 से 11 जनवरी तक इस जोड़े की शादी की रस्में होगीं, जिसमें शादी का फंक्शन 11 जनवरी को होगा. हालांकि कि इस शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे, जो कि एक ग्रैंड वेडिंग होगी. लेकिन अब तक शादी की डेट्स और वैन्यू की को लेकर उनकी फैमिली से कोई भी ऑफीशियल अपडेट नहीं आई है.