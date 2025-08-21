हीरो-हीरोइन पे गैप पर बेबाक बोली कृति सेनन, फिल्मों के बाद बिजनेस के लिए निकालती समय, कहा 'समझ नहीं आता कि...',

Kriti Sanon Talks About Pay Parity In Bollywood: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है. हसीना ज्यादातर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती है. हाल ही में कृति सेनन ने फिल्म इंडस्ट्री में इनकम गैप को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में इनकम गैप नहीं होना चाहिए. लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी ही है, यह बात कृति को बहुत चुभती है.

फिल्म इंडस्ट्री में वेतन समानता पर की बात

एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में एक इवेंट में फिल्म इंडस्ट्री में वेतन समानता के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर खुलकर बात की और जोर देकर कहा कि सालों से इस पर बातचीत के बावजूद, यह अंतर आज भी चुभता है. कृति ने कहा कि बाकी सभी उद्योगों को देखते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि वेतन समानता क्यों है. क्योंकि कुछ खास तरह की भूमिकाओं, कुछ खास तरह की नौकरियों के लिए, चाहे आप पुरुष हों या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वेतन एक जैसा होना चाहिए. हां फिल्मों में हम बहुत लंबे समय से इस पर बात करते आ रहे हैं और यकीन मानिए, यह हमें किसी और से ज्यादा चुभता है.

हीरो-हीरोइन की फीस में काफी अंतर

उन्होंने समस्या की जड़ पर आगे बात की और कहा कि पुरुष और महिला कलाकारों के भुगतान में बहुत बड़ा अंतर है. लेकिन मुझे लगता है कि यह एक चक्र है क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी अभिनेता की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप पहले दिन अपने नाम से कितने दर्शकों को थिएटर तक खींच पाते हैं. दुर्भाग्य से बहुत कम फिल्में हैं, मैं कहूंगी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा निर्देशित फिल्में और भी कम हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उनके अनुसार, जब फिल्में महिला प्रधान होती हैं, तब भी उन्हें अक्सर पुरुषों द्वारा निर्देशित फिल्मों जितना बजट नहीं दिया जाता. भले ही वह महिला प्रधान फिल्म हो, मुझे लगता है कि उसका बजट पुरुषों द्वारा निर्देशित फिल्म जितना नहीं होता. लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि निर्माता डरते हैं कि उन्हें उतना पैसा वापस नहीं मिलेगा. इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसा चक्र है जहां महिला प्रधान फिल्में पुरुष प्रधान फिल्मों जितनी कमाई नहीं कर पाती और फिर ऐसा लगता है कि 'ओह, इसलिए उसकी फीस ज्यादा है या उसकी फीस कम है.

धीरे-धीरे बदल रहा

कृति सेनन ने आगे कहा कि हालांकि मुझे लगता है कि यह धीरे-धीरे बदल रहा है. मुझे यह बात पसंद है कि फिल्मों का चलना अब पुरुष या महिला पर निर्भर नहीं है, यह विषयपर निर्भर है. जब तीन महिला क्रू द्वारा निर्देशित एक फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और दर्शकों का मनोरंजन किया तो मुझे उम्मीद जगी. मुझे लगा कि जब यह एक महिला-प्रधान फिल्म होती है, तो जरूरी नहीं कि वह गंभीर विषय पर ही हो. आप मजे भी कर सकते हैं, लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं. आपके पास बड़े-बड़े लोकेशन और बजट भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि चीजें तभी बदलेगी जब कुछ लोग, निर्माता जाहिर तौर पर जोखिम उठाने का साहस करेंगे. विषय पर जोखिम उठाएं, न कि इसे कौन लीड कर रहा है.