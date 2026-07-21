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स्टार किड नहीं, फिर भी बनाया बड़ा नाम...किस्मत ने बार-बार दिया धोखा पर मेहनत ने दिलाई जीत, 35 साल का स्टार बना नेशनल अवॉर्ड विनर

बॉलीवुड में बिना किसी जान-पहचान या गॉड फादर के नाम कमाना आसान नहीं है. एक आउटसाइडर एक्टर को कामयाबी हासिल करने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है. आज हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने हिट डेब्यू फिल्म देने के बाद भी महीनों तक स्ट्रगल किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:45 PM IST
स्टार किड नहीं, फिर भी बनाया बड़ा नाम...किस्मत ने बार-बार दिया धोखा पर मेहनत ने दिलाई जीत, 35 साल का स्टार बना नेशनल अवॉर्ड विनर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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