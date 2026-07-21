/स्टार किड नहीं, फिर भी बनाया बड़ा नाम...किस्मत ने बार-बार दिया धोखा पर मेहनत ने दिलाई जीत, 35 साल का स्टार बना नेशनल अवॉर्ड विनर

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे, जिनका असली नाम कार्तिक तिवारी है. उनके माता-पिता डॉक्टर हैं और चाहते थे कि बेटा भी मेडिकल लाइन में जाए. हालांकि, कार्तिक का सपना बचपन से ही फिल्मों में काम करने का था.इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जब वो मुंबई आए तो उन्होंने परिवार को बिना बताए ऑडिशन देना शुरू कर दिया. कॉलेज की क्लास छोड़कर वो अलग-अलग प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते रहे. कई साल तक लगातार रिजेक्शन मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने का पीछा करते रहे.
स्ट्रगल के दौरान कार्तिक की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी. वो 12 लड़कों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, जहां एक कमरे में चार-चार लोग रहते थे. उनके ज्यादातर रूममेट्स भी एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे. दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं. उन्होंने सबको यही कहा कि वो बायोटेक की इंटर्नशिप कर रहे हैं.
कई ऑडिशन देने के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अपनी पहली फिल्म 'प्यार का पंचनामा' मिली, तब भी उन्होंने ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाईं क्योंकि फिल्म कम बजट की थी और उसमें सभी नए कलाकार थे. 'प्यार का पंचनामा' से पहचान तो मिली, लेकिन इससे उनकी जिंदगी तुरंत नहीं बदली. इसके बाद 'आकाश वाणी', 'कांची' और 'गेस्ट इन लंदन' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकीं. ऐसे समय में उनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई.
उन्होंने खुद बताया था कि एक समय ऐसा भी आया जब 2 हजार रुपये महीने का किराया देते थे,जो उनके लिए बड़ी रकम थी. यहां तक कि उन्हें ये भी सोचना पड़ा कि क्या दोबारा रूममेट्स के साथ रहना पड़ेगा. लेकिन किस्मत ने करवट तब ली, जब 'सोनू के टीटू की स्वीटी' सुपरहिट साबित हुई और उनके करियर ने नई उड़ान भर ली.
सफलता मिलने के बाद कार्तिक ने अपने स्ट्रगल के दिनों को कभी नहीं भुलाया. उन्होंने वही अपार्टमेंट खरीद लिया, जहां कभी किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे. ये पल उनके पूरे परिवार के लिए बेहद इमोशनल था. उनकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे. कार्तिक के लिए ये सिर्फ एक घर खरीदना नहीं था, बल्कि उन मुश्किल दिनों पर जीत हासिल करने जैसा थ.
कार्तिक आर्यन के करियर का सबसे यादगार पल तब आया, जब उन्हें 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला. इस फिल्म में उन्होंने इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडिलिस्ट विनर मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया.
इससे पहले वो 'प्यार का पंचनामा', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'लुका छुप्पी', 'भूल भुलैया 2', 'सत्यप्रेम की कथा' और 'भूल भुलैया 3' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस स्टार बन चुके थे, लेकिन 'चंदू चैंपियन' ने उन्हें एक बेहतरीन कलाकार के रूप में नई पहचान दिलाई.
राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद कार्तिक अपने माता-पिता के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया. उनका ये सफर उन लाखों लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बड़े सपने लेकर मुंबई पहुंचते हैं. कार्तिक आर्यन ने साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर मेहनत लगातार जारी रहे, खुद पर भरोसा बना रहे और मुश्किल समय में भी हिम्मत न हारी जाए, तो एक दिन वही इंसान देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक अपने नाम कर सकता है.