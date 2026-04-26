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'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर मचा बवाल, जैकी भगनानी ने पकड़े कान, रकुल प्रीत सिंह ने यूं किया रिएक्ट

Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने जैकी भगनानी के हालिया 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर वीडियो शेयर किया, जिसमें जैकी कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 26, 2026, 07:17 PM IST
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'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर मचा बवाल, जैकी भगनानी ने पकड़े कान, रकुल प्रीत सिंह ने यूं किया रिएक्ट

Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh: बॉलीवुड इंडस्ट्री का फेमस कपल रकुल प्रीत सिंह ने जैकी भगनानी ने हाल ही में अपने रिश्ते और शादी के बाद के बॉन्ड पर खुलकर बात की. एक यूट्यूब इंटरव्यू में दोनों ने अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स को मजाकिया अंदाज में 'सिचुएशनशिप' बताया, जिससे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. अब इस वायरल 'सिचुएशनशिप' टैग पर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने एक बार फिर मजाकिया अंदाज में रिएक्ट किया है.

जैकी भगनानी ने पकड़े अपने कान

रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार स्टोरी शेयर कर अपने पति जैकी भगनानी के साथ चल रही 'सिचुएशनशिप' वाली चर्चा पर रिएक्ट किया. वीडियो में एक्ट्रेस कहती नजर आती हैं कि, 'कितनी बार बोला है इसे कि हम मिलेनियल्स हैं, जेन Z बनने की कोशिश मत करो. मैंने कहा था ना?' इस पर जैकी उनके पास खड़े होकर कान पकड़ते हुए माफी मांगते दिखे और मुस्कुराते हुए बोले, 'कर दिया ना तुमने?' इस पर रकुल जवाब देती हैं, 'मैंने ऐसा मतलब नहीं लिया था.' फिर जैकी हंसते हुए कहते हैं, 'मैंने उस तरह नहीं कहा था.' आखिर में रकुल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'मुझे पता है, लेकिन दुनिया को तो पता होना चाहिए. लेकिन ठीक है, जब लोग रुक ही नहीं रहे, तो हमने भी सोचा कि इस पर हंस लिया जाए.' इसे शेयर करते हुए कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, 'हो गया आपका भी अब... इस पर हंसो और आगे बढ़ो.'

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इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

बता दें कि रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर एक दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, 'हम आज इस बात पर खूब हंसे कि एक घंटे की बातचीत की एक लाइन अचानक कैसे हेडलाइन बन जाती है. यह काफी मजेदार है. जब तक नहीं होता. कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है, बारीकियां मायने रखती हैं. बातचीत को सिर्फ क्लिकबेट में बदल देना सही नहीं है. शायद अब समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म भी अपनी बनाई गई नैरेटिव की जिम्मेदारी लें.'

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दरअसल, पूरा मामला इंटरव्यू के दौरान की बातचीत का है, जब अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए जैकी भगनानी ने कहा था कि वह और रकुल प्रीत सिंह भले ही शादीशुदा हैं, लेकिन वे एक तरह से 'सिचुएशनशिप' में हैं. 'हम एक-दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि हमारी शादी हुई है. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उनसे हर चीज पर बात कर सकता हूं.' 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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