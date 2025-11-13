‘दे दे प्यार दे 2’ की रिलीज से पहले रकुल प्रीत पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Rakul Preet Singh At Siddhivinayak Temple: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर सिद्धिविनायक मंदिर से दर्शन के बाद अपनी फोटोज पोस्ट की हैं. फोटो में रकुल प्रीत येलो आउटफिट में दिख रही हैं और उनके हाथों में फूलों की बड़ी सी माला भी है.
Rakul Preet Singh At Siddhivinayak Temple: भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश का सिद्धिविनायक मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां राजनेता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक को देखा जाता है. अब अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के रिलीज से एक दिन पहले एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को बप्पा के दरबार में दर्शन करते हुए देखा गया. उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी.
रकुल प्रीत सिंह ने शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर सिद्धिविनायक मंदिर से दर्शन के बाद अपनी फोटोज पोस्ट की हैं. फोटो में रकुल प्रीत येलो आउटफिट में दिख रही हैं और उनके हाथों में फूलों की बड़ी सी माला भी है. रकुल प्रीत ने कैप्शन में लिखा, 'आशीर्वाद लेने के लिए बप्पा के दरबार में, कल फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज हो रही है, प्लीज अपना पूरा प्यार फिल्म को दीजिए, गणपति बप्पा मोरिया.' अब फिल्म रिलीज हो रही है, तो बप्पा का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है. शुक्रवार को एक्ट्रेस की फिल्म अरबाज खान की 'त्रिघोरी' के साथ भिड़ने वाली है. 'त्रिघोरी' एक हॉरर फिल्म है, जिसमें रितुपर्णा सेनगुप्ता, महेश मांजरेकर और आदित्य श्रीवास्तव भी दिखने वाले हैं.
अजय देवगन या रकुल प्रीत सिंह, ‘दे दे प्यार दे 2’ में किसने वसूली मोटी फीस, रकम सुन उड़ जाएंगे होश
कॉमेडी और रोमांस से भरी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' कॉमेडी और रोमांस से भरी फिल्म है, जिसमें रकुल प्रीत सिंह के अलावा अजय देवगन, आर माधवन, जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान जाफरी भी हैं. फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म पहले दिन अच्छी कमाई करने में कामयाब होगी, क्योंकि फिलहाल पर्दे पर कोई बड़ी फिल्म नहीं है. ऐसे में उसका सीधा फायदा 'दे दे प्यार दे 2' को मिल सकता है.
फिल्म का पहला पार्ट 100 करोड़ के क्लब में शामिल
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म पहले दिन 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच कमाई कर सकती है. इस फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी. पहली फिल्म में रकुल प्रीत और अजय देवगन के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया था. तब्बू ने एक्टर की पत्नी बनकर जोरदार कॉमेडी की थी. अब 'दे दे प्यार दे 2' से भी दर्शक ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं. (एजेंसी)
