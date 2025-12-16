Advertisement
प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर भड़की रकुल प्रीत सिंह, डॉक्टर को जमकर लताड़ा, बोली- 'हार्डवर्क नाम की भी....'

प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर भड़की रकुल प्रीत सिंह, 'डॉक्टर' को जमकर लताड़ा, बोली- ‘हार्डवर्क नाम की भी....’

Rakul Preet Singh angry on Doctor: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर यूजर को फटकार लगाई, जिसने दावा किया था कि उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाए हैं. उन्होंने उस पर बिना किसी सही वेरिफिकेशन के गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 16, 2025, 06:32 PM IST
रकुल प्रीत सिंह
रकुल प्रीत सिंह

Rakul Preet Singh angry on Doctor: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपने स्टाइल और फिगर को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती है. हाल ही में एक्ट्रेस को 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सोशल मीडिया पर रकुल प्रीत सिंह काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह डॉक्टर प्रशांत यादव के क्लेम पर भड़क गई है. 

एक्ट्रेस ने जाहिर किया यूजर पर गुस्सा
दरअसल, सोशल मीडिया पर डॉक्टर प्रशांत यादव नाम के अकाउंट से एक पोस्ट हुआ है, जिसमें वह बता रहे हैं कि रकुल प्रीत सिंह ने सर्जरी करवाई है. एक्ट्रेस को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात पर रिएक्ट किया है.

डॉक्टर प्रशांत यादव ने किया दावा 
डॉक्टर प्रशांत यादव का कहना है कि रकुल प्रीत सिंह के पहले और अब के लुक में काफी बदलाव आया है. रकुल प्रीत जो पहले थोड़ी अलग दिखती थी, अब वह बिल्कुल बदल गई है. डॉक्टर ने दावा किया है कि रकुल प्रीत सिंह ने नाक-गाल और चीन में बदलाव कराए हैं. प्रशांत ने दावा किया कि एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने राइनोप्लास्टी भी करवाई है. इसके साथ उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि वीडियो का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, किसी को अपमानित करना नहीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने दी धोखाधड़ी की चेतावनी
इस वीडियो पर रकुल प्रीत सिंह ने गुस्सा जाहिर करते हुए धोखाधड़ी की चेतावनी दी और कहा 'यह कितना डरावना है कि लोग खुद को डॉक्टर बताकर ऐसी बातें कर रहे हैं. बिना किसी जानकारी और तथ्यों के यह कैसी कहा जा सकता है. वह लोगों को ऐसी जानकारी से गुमराह कर रहे हैं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा 'मैं मॉर्डन और प्राचीन विज्ञान की समझ रखती हूं और मुझे सर्जरी कराने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हार्डवर्क नाम की भी कोई चीज होती है. वजन घटाना भी कुछ होता है. कभी सुना है इस बारे में? प्लीज ऐसे लोगों से सावधान रहें.' बता दें कि एक्ट्रेस 'दे दे प्यार दे 2' में आखिरी बार नजर आई थी. इस फिल्म में रकुल प्रीत के साथ अजय देवगन नजर आए थे. 

Rakul Preet Singh

