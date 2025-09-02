5 साल से फ्लॉप दे रहा एक्टर, 'बागी 4' से खत्म होगा टाइगर श्रॉफ का इंतजार! इस फिल्म से हैंडसम हंक को बेहद उम्मीद

Tiger Shroff very Excited over Baaghi 4 Release: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बागी 4' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. टाइगर और फिल्म बागी के फैंस को इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है. बागी 4 का ट्रेलर दर्शकों के लिए रिलीज हो चुका है. जिसके बाद से लोगों को फिल्म रिलीज होने का इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है. फिल्म के ट्रेलर को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. पिछले कुछ वक्त से टाइगर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और फ्लॉप साबित हो रही है. टाइगर श्रॉफ को फिल्म बागी 4 से काफी उम्मीद है. इस फिल्म पर एक्टर भी काफी मेहनत कर रहे हैं.

'बागी 4' में दिखेगा टाइगर का अलग रूप

हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने 'बॉलीवुड हंगामा' से बातचीत के दौरान एक्टर ने फिल्म को लेकर बात की. टाइगर ने बताया कि वह 'बागी 4' फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं. उन्होंने अपनी भावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि 'मैं बेचैन, खुश, उत्साहित, धन्य और आभारी महसूस कर रही हूं कि दर्शक मेरी अगली रिलीज बागी 4 में मेरा एक बिल्कुल अलग रूप देखने वाले हैं. मैं उनकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं. पिछले कुछ साल मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहे हैं, लेकिन ये सीखने का एक जबरदस्त दौर रहा है. मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं एक बेहतर कलाकार बन पाया हूं.'

'बड़े मियां छोटे मियां' पर की बात

इसके बाद टाइगर ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की असफलता पर भी बात की, जिसके लिए वह तैयार नहीं थे. टाइगर श्रॉफ ने आगे कहा कि 'ईमानदारी से कहूं तो 'बड़े मियां छोटे मियां' में मुझे सब कुछ ठीक लगा. लेकिन यह दर्शकों को पसंद नहीं आई. मुझे फिल्म की शूटिंग की पूरी प्रक्रिया बहुत पसंद आई और मैं (निर्माता) वाशु भगनानी जी और जैकी भगनानी जी का हमेशा आभारी रहूंगा.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे निर्देशक अली अब्बास जफर सर, जो मेरे सबसे पसंदीदा निर्देशकों में से एक हैं और निश्चित रूप से मेरे सह-अभिनेता और बचपन के हीरो, अक्षय कुमार सर. हमने फिल्म की शूटिंग में खूब मजा किया और अगर मुझे यह फिल्म दोबारा करनी पड़े तो मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि बागी फ्रैंचाइजी बॉलीवुड की सबसे सफल एक्शन सीरीज में से एक रही है. पहली फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे. साल 2018 में बागी 2 आई. जिसमें टाइगर और दिशा पटानी लीड रोल में थे. दूसरे पार्ट ने दुनियाभर में 257 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 'बागी 3' साल 2020 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म टाइगर, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे. बागी 4 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.