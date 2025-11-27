फ्लॉप फिल्मों के बाद टाइगर की बड़ी चाल, मिलाप जावेरी संग मिलाया हाथ, एक साथ मिलकर लाएंगे धांसू फिल्म?

Tiger Shroff Next Movie With Milap Zaveri: फेमस फिल्म निर्माता मिलाप जावेरी ने अब एक धांसू एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ संग हाथ मिलाने के फैसला किया है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म अगले साल फ्लोर पर दस्तक दे सकती है.
Trending Photos
Tiger Shroff Next Movie With Milap Zaveri: बॉलीवुड फेमस एक्टर टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. बीते कई सालों से उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है. टाइगर श्रॉफ की एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही है और अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं. ऐसे में अब टाइगर श्रॉफ ने सुपरहिट देने वाले लेखक-निर्देशन मिलाप जावेरी संग हाथ मिलाया है. यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी. टाइगर श्रॉफ के फैंस अभी से उन्हें मिलाप जावेरी के साथ देखने के लिए बेताब हैं.
टाइगर श्रॉफ ने मिलाया मिलाप जावेरी संग हाथ?
हाल ही में आई पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ ने अपनी अगली एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए मिलाप जावेरी के साथ बात कर रहे हैं. पोर्टल को एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ एक धांसू एक्शन फिल्म के लिए मिलाप जावेरी से संग बातचीत कर रहे हैं. टाइगर श्रॉफ को फिल्म का सब्जेक्ट काफी ज्यादा पसंद आया है. अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म साल 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में फ्लोर पर दस्तक दे सकती है. टाइगर की ये फिल्म जबरदस्त एक्शन ड्रामा से भरपूर होगी. फिलहाल मिलाप जावेरी इस वक्त स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं.
टाइगर श्रॉफ वर्कफ्रंट
बता दें कि मिलाप जावेरी बॉलीवुड में मसाला फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं. टाइगर श्रॉफ की पिछली फिल्म 'बागी 4' का बात करें तो वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, हर्नाज संधू और सोनम बाजवा सहित कई सितारे नजर आए थे. 'बागी 4' से पहले टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'गणतप' और 'बड़े मियां छोटे मियां' जैसी फिल्म आई थी. ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी.
मिलाप जावेरी वर्कफ्रंट
वहीं मिलाप जावेरी की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म 'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है. इस फिल्म का उन्होंने निर्देशन किया था. इस फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी सहित कई सितारे नजर आए हैं. इसके अलावा मिलाप जावेरी ने फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का भी निर्देशन किया था, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. 'एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा नजर आई थीं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.