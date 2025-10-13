Advertisement
trendingNow12959754
Hindi Newsबॉलीवुड

वो अपने दूधिया...; तमन्ना भाटिया के लिए 69 साल के अन्नू कपूर ने कही ऐसी बात; बोले- 70 साल का बुड्ढा भी...

Tamannaah Bhatia Milky body: 69 साल के अन्नू कपूर ने हाल ही में तमन्ना भाटिया की मिल्की ब्यूटी को लेकर रिएक्ट किया. साथ ही तमन्ना के आज की रात गाने वाले कमेंट पर भी रिएक्ट किया. जिसके चलते एक्टर चर्चा में आ गए हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो अपने दूधिया...; तमन्ना भाटिया के लिए 69 साल के अन्नू कपूर ने कही ऐसी बात; बोले- 70 साल का बुड्ढा भी...

बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर ने हाल ही में तमन्ना भाटिया को लेकर ऐसा बयान दिया है कि विवादों में घिर गए हैं. अन्नू कपूर ने कहा कि 'आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है. बच्चे कितने साल के हो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी सो सकता है!' इसके बाद भी वो रुके नहीं और काफी कुछ बोले.

यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत के दौरान अन्नू ने 'आज की रात' गाने का एक क्लिप देखने के बारे में बात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें गाना और तमन्ना पसंद आईं. तो इसपर एक्टर ने कहा, 'माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है.'

अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया की मिल्की ब्यूटी पर किया रिएक्ट

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर शुभंकर ने उन्हें बताया कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि मां अपने बच्चों को ये गाना (आज की रात मजा हुस्न का...) सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं. ये सुनते ही अन्नू ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं. 70 साल का आदमी भी सो जाता है क्या. 70 साल का बच्चा भी हो सकता है. मैं होता तो जरा पूछता कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं. अंग्रेजी में कहते हैं मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो 11 साल का बुड्ढा है. ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दुधिया चेहरे से हमारे बच्चों के मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है. इस देश के ऊपर बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ्य नींद सोएं बहुत अच्छी बात है. और भी उनकी इच्छाएं कुछ हों तो भगवान उन्हें इतनी सामर्थ्य दें कि वो उन इच्छाओं को पूरा कर सकें. ये ही मेरा आशीवार्द है.'

बता दें कि अन्नू कपूर इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार हैं. वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अन्नू कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अन्नू कपूर का रियलिटी शो 'अंताक्षरी' काफी चर्चा में रहा था. जॉली एलएलबी 2, ड्रीम गर्ल 2, विक्की डोनर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Tammanah BhatiaAnnu Kapoor

Trending news

किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात