वो अपने दूधिया...; तमन्ना भाटिया के लिए 69 साल के अन्नू कपूर ने कही ऐसी बात; बोले- 70 साल का बुड्ढा भी...

Tamannaah Bhatia Milky body: 69 साल के अन्नू कपूर ने हाल ही में तमन्ना भाटिया की मिल्की ब्यूटी को लेकर रिएक्ट किया. साथ ही तमन्ना के आज की रात गाने वाले कमेंट पर भी रिएक्ट किया. जिसके चलते एक्टर चर्चा में आ गए हैं.
बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर ने हाल ही में तमन्ना भाटिया को लेकर ऐसा बयान दिया है कि विवादों में घिर गए हैं. अन्नू कपूर ने कहा कि 'आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है. बच्चे कितने साल के हो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी सो सकता है!' इसके बाद भी वो रुके नहीं और काफी कुछ बोले.
यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत के दौरान अन्नू ने 'आज की रात' गाने का एक क्लिप देखने के बारे में बात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें गाना और तमन्ना पसंद आईं. तो इसपर एक्टर ने कहा, 'माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है.'
अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया की मिल्की ब्यूटी पर किया रिएक्ट
इस पर शुभंकर ने उन्हें बताया कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि मां अपने बच्चों को ये गाना (आज की रात मजा हुस्न का...) सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं. ये सुनते ही अन्नू ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं. 70 साल का आदमी भी सो जाता है क्या. 70 साल का बच्चा भी हो सकता है. मैं होता तो जरा पूछता कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं. अंग्रेजी में कहते हैं मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो 11 साल का बुड्ढा है. ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दुधिया चेहरे से हमारे बच्चों के मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है. इस देश के ऊपर बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ्य नींद सोएं बहुत अच्छी बात है. और भी उनकी इच्छाएं कुछ हों तो भगवान उन्हें इतनी सामर्थ्य दें कि वो उन इच्छाओं को पूरा कर सकें. ये ही मेरा आशीवार्द है.'
बता दें कि अन्नू कपूर इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार हैं. वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अन्नू कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अन्नू कपूर का रियलिटी शो 'अंताक्षरी' काफी चर्चा में रहा था. जॉली एलएलबी 2, ड्रीम गर्ल 2, विक्की डोनर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.
