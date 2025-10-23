ऋषभ टंडन का आखिरी पोस्ट... निधन के बाद हो रही वायरल, पत्नी संग बिताए खूबसूरत पल, देखकर भर आएंगी आंखें

Rishabh Tandon Last Post With Wife: फेमस सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन, जिन्हें फैंस फकीर के नाम से भी जानते थे, का 35 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में निधन हो गया. जहां वह अपने परिवार से मिलने गए थे. इस अचानक हुई मौत की खबर ने उनके चाहने वालों को सदमे में डाल दिया है. इसी बीच उनका आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद उनके फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं. इस पोस्ट में वे अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं.

दरअसल, सिंगर का ये आखिरी पोस्ट कुछ दिन पहले का है, जिसनें वो अपनी पत्नी ओलेसया के साथ के करवाचौथ मनाते नजर आ रहे हैं. पोस्ट में कई सारी फोटो और एक वीडियो शामिल है. जिनमें दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत पत और क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं. उनेक इस वायरल पोस्ट पर अप फैंस अपने इमोशनल मैसेज और कमेंट्स में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इन प्यार भरे पलों को देखने के बाद कौन ये अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले दिनों में उनके साथ ऐसा हो जाएगा.

वायरल हो रही ऋषभ टंडन की आखिरी पोस्ट

ऋषभ टंडन के निधन की खबर सबसे पहले फोटोग्राफर वायरल भयानी ने शेयर की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे दिल्ली में अपने परिवार से मिलने आए थे जब ये हादसा हुआ. उनके एक करीबी दोस्त ने पुष्टि की कि ऋषभ की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई. उनके निधन की खबर सुनते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. कई कलाकारों और फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लिए शोक भरे मैसेज लिखे और उन्हें शांत स्वभाव वाला, म्यूजिक के लिए समर्पित इंसान बताया.

आखिर पोस्ट में पत्नी संग मना रहे करवाचौथ

मौत से कुछ ही हफ्ते पहले ऋषभ ने करवाचौथ अपनी पत्नी ओलेसया के साथ मनाया था. उन्होंने उस दिन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं, जिनमें दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में ऋषभ अपनी पत्नी को छलनी से देखते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ओलेसया भी उसी पल को प्यार से महसूस कर रही हैं. अब वही तस्वीरें देखकर उनके फैंस की आंखें नम हो रही हैं और लोग उनकी जोड़ी को याद कर इमोशनल हो रहे हैं. ऋषभ की पत्नी ओलेसया ने उनके जाने के बाद इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया.

पत्नी ने भी शेयर किया इमोशनल पोस्ट

उन्होंने लिखा, ‘मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूं… तुम मुझे छोड़कर चले गए… मेरे प्यारे पति, दोस्त, साथी… मैं वादा करती हूं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी… तुम मरे नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राज’. इस पोस्ट के नीचे हजारों फैंस और दोस्तों ने दुख जताया और उन्हें हिम्मत दी. ऋषभ टंडन मुंबई में रहते थे और एक सिंगर, कपंजोर और एक्टर थे. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, जो उनके यूं जाने से अभी भी सदम में है और उनके गानों को सुकर उनकी यादों को समेट रहे हैं.

जानवरों से बेहद प्यार करते थे ऋषभ

वे भगवान शिव के भक्त थे और म्यूजिक से गहरा जुड़ाव रखते थे. उनकी आवाज में एक सुकून था, जिसे सुनकर लोग उन्हें ‘फकीर’ के नाम से पहचानने लगे थे. उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया था, जिनमें ‘Faqeer – Living Limitless’ और ‘Rashna: The Ray of Light’ शामिल हैं. ऋषभ जानवरों से बेहद प्यार करते थे और सोशल मीडिया पर अपने पालतू बिल्लियों, कुत्तों और पक्षियों की तस्वीरें अक्सर शेयर करते थे. उनकी लाइफ म्यूजिक, प्यार और काइंडनेस से भरी थी और हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे.