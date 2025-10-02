Advertisement
'दशहरा' पर वरुण तेज ने रिवील किया बेटे का नाम, जानकर करेंगे तारीफ, हनुमान जी से है सीधा कनेक्शन

Varun Tej Konidela ने दशहरे के शुभ अवसर पर अपने बेटे के नाम रिवील कर दिया है. एक्टर ने ना केवल बेटे का नाम बताया बल्कि नाम का मतलब भी बताया.साथ ही कुछ फोटोज शेयर की जिसमें दोनों प्यार लुटाते नजर आए.

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:42 PM IST
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी

Varun Tej Konidela Baby Name Announced: तेलुगु एक्टर वरुण तेज कोनिडेला और लावण्या त्रिपाठी हाल ही में पेरेंट्स बने थे. कपल ने गुरुवार को विजयदशमी के शुभ अवसर पर अपने बेटे का नाम रिवील किया. इंस्टाग्राम पर किए एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम वायुव तेज कोनिडेला रखा है.

वरुण ने रिवील किया बेटे का नाम
वरुण तेज ने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा- 'हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद का अब एक नाम है. इसके साथ उन्होंने तीन सफेद हार्ट वाली इमोजी भी शेयर की हैं. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें बेटे के नाम का मतलब भी बताया गया है. इसमें लिखा है, 'हम अपने प्यारे बेटे वायुव तेज कोनिडेला का परिचय कराते हैं, एक ऐसा नाम जो अजेय शक्ति, भक्ति, साहस और आध्यात्मिक तेज का प्रतीक है. इसमें भगवान हनुमान की आत्मा समाहित है.'

 

दिखाई बेटे की झलक

इस वीडियो के साथ ही कपल ने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें वरुण और लावण्या बेटे पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. बेटे के नामकरण समारोह के लिए लावण्या ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहने दिखीं. वहीं वरुण तेज ने क्रीम कलर का कुर्ता पहनाहुआ है. तस्वीरों में वे दोनों अपने बेटे के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

'तुम आधे संसद सदस्यों से ज्यादा पढ़े लिखे थे...' 'दशहरा' पर सिमी गरेवाल ने रावण के लिए लिखा खुला खत, जमकर हो रहा बवाल

2023 में की थी शादी

वरुण तेज और लावण्या ने 1 नवंबर 2023 को इटली में शादी की थी. वरुण और लावण्या की पहली मुलाकात तेलुगु फिल्म 'मिस्टर' के सेट पर हुई थी. कई दिनों की दोस्ती के बाद वे रिलेशनशिप में आ गए.पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी की थी.इसी साल 10 सितंबर को वरुण तेज के बेटे का जन्म हुआ. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. जिसके बाद से फैंस इन दोनों सेलेब्स को जमकर बधाई दी. 

