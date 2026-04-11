थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' लीक, पूजा हेगड़े ने पाइरेसी के खिलाफ दिया सख्त संदेश; फैंस से थिएटर में देखने की अपील

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एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायकन’ के फुटेज के इंटरनेट पर लीक होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है. फिल्म में विजय और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. पूजा ने कहा कि फिल्म को अपने सामने लीक होते देखना बहुत बुरा है. साथ ही उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे फिल्म का इंतजार करें और इसे सिनेमाघरों में बड़े पर्दे पर देखें.
पूजा हेगड़े ने बयान जारी करते हुए कहा, “मेरे प्यारे दर्शकों, एक फिल्म अनगिनत घंटों की मेहनत, क्रिएटिव रिस्क और पूरी टीम की निजी कुर्बानियों और मेहनत का नतीजा होती है. हमारी फिल्म को ऑनलाइन लीक होते देखना बहुत दुखद है. इसे लीक होते और गैर-कानूनी तरीके से शेयर होते देखना बहुत मुश्किल है. इससे सिर्फ कमाई का नुकसान नहीं होता, बल्कि हर कलाकार और टेक्नीशियन की मेहनत और इज्जत छीन ली जाती है. हम सभी इस बात के हकदार हैं कि विजय की आखिरी फिल्म को बड़े पर्दे पर सही तरीके से देखें और उसका जश्न मनाएं.”
उन्होंने दर्शकों से अनुरोध किया, “चलिए, थोड़ा इंतजार करते हैं. फिल्म सही समय पर रिलीज होगी. पायरेसी को बढ़ावा न दें. इसी तरह सिनेमा और कला जिंदा रहेंगे.”
वहीं, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस केवीएन प्रोडक्शंस ने भी बयान जारी किया. प्रोड्यूसर्स ने कहा कि फिल्म के कुछ सीन और क्लिप गैर-कानूनी तरीके से लीक हो गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट या किसी भी माध्यम से लीक कंटेंट को डाउनलोड करना, देखना, शेयर करना या स्टोर करना अपराध है और कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है.
प्रोडक्शन हाउस ने कहा, “हमने जांच शुरू कर दी है. फोरेंसिक जांच के साथ लीक में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. हर अपराधी के खिलाफ बिना किसी अपवाद के सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.”
प्रोडक्शन हाउस ने आम जनता को सलाह दी कि लीक हुए कंटेंट को न खोलें, न स्टोर करें और न ही आगे शेयर करें. अगर किसी को ऐसे कंटेंट मिले तो उसे तुरंत डिलीट कर दें. ‘जन नायकन’ एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जो थलापति विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही है. फिल्म के डायरेक्टर एच. विनोद हैं.
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