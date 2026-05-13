'लोग हमारी जिंदगी नहीं जानते', रकुल प्रीत सिंह ने पति जैकी भगनानी के 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने पति जैकी भगनानी को लेकर दिए गए 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर रियेक्ट किया है. रकुल ने कहा कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह नहीं जानते और सोशल मीडिया पर बिना सच जाने राय बना लेते हैं.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के प्रोमोशन में बिजी हैं. एक्ट्रेस अपने को-स्टार आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी के साथ फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी ये फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी बीच रकुल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में आ गईं. दरअसल, हाल ही में उनके पति और निर्माता जैकी भगनानी के एक बयान ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी.
एक इंटरव्यू में जैकी भगनानी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'हम शादीशुदा हैं, लेकिन हमारा रिश्ता एक सिचुएशनशिप जैसा है.' बस इसी एक लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं. कई लोगों ने उनके बयान का गलत मतलब निकाल लिया और दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दीं. देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई और इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई.
अब इस पूरे मामले पर रकुल प्रीत सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि वह बातचीत सिर्फ मजाक में की गई थी. रकुल ने बताया कि वह और जैकी दोनों इंटरव्यू के दौरान हंस रहे थे और रिश्तों को लेकर हल्की-फुल्की बातें कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'लोग हमें और हमारी जिंदगी को नहीं जानते. सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन उठाकर वायरल कर दी गई, जबकि पूरी बातचीत का मतलब कुछ और था.'
एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'अगर मेरे पति ने कहीं अलग जाकर ऐसा बयान दिया होता तो बात अलग थी. लेकिन मैं खुद उस इंटरव्यू में मौजूद थी और हम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे. कभी-कभी छोटी बातें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं. इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने वाली कोई बात नहीं थी.' अभिनेत्री का मनना है कि सोशल मीडिया पर अक्सर चीजों को अधूरा दिखाया जाता है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं.
वहीं, रिश्तों और शादी को लेकर बात करते हुए रकुल प्रीत सिंह ने अपनी सोच भी खुलकर रखी. उन्होंने कहा कि आज के समय में शादी को देखने का नजरिया काफी बदल चुका है. कई लोगों के लिए शादी पहले जितनी जरूरी नहीं रह गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी पर भी एक तय उम्र में शादी करने का दबाव नहीं होना चाहिए. हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का पूरा हक है.
बता दें कि रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. इसके बाद दोनों ने 21 फरवरी 2024 को गोवा में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं. फैंस इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और दोनों अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियोज को लेकर चर्चा में बने रहते हैं.
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