आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से हटाया तमन्ना भाटिया का ये गाना? अब मेकर्स ने बताया सच
तमन्ना भाटिया का गाना गफूर को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे. लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो किसी भी एपिसोड में गाना नहीं आया जिससे फैंस परेशान थे कि क्या गाने को हटा दिया गया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:28 AM IST
तमन्ना भाटिया का गाना गफूर को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे. लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो किसी भी एपिसोड में गाना नहीं आया जिससे फैंस परेशान थे कि क्या गाने को हटा दिया गया है. दरअसल, आर्यन खान की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज हो गई है. काफी समय से इस सीरीज को लेकर बज था और अब जब सीरीज रिलीज हो गई है तो फैंस ने नोटिस किया कि इसमें तमन्ना भाटिया का गाना गफूर नहीं हैं. फराह खान ने कुछ दिनों पहले गाने के शूट से कुछ फोटोज शेयर की थीं जिसमें तमन्ना के हॉट लुक ने फैंस का दिल जीत लिया था. प्रमोशन के दौरान भी गफूर हालाइट था.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से हटाया तमन्ना भाटिया का ये गाना? 

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गफूर- प्रमोशनल वीडियो कल आउट होगा. दरअसल, तमन्ना भाटिया का गाना एक इन-शो ट्रैक के बजाय एक इंडिपेंडेंट प्रमोशनल वीडियो के रूप में बनाया गया था. उन्होंने लिखा, वह तैयार हैं गफूर के लिए, क्या आप भी तैयार हो? गफूर का प्रमोशनल वीडियो कल आएगा. इस गाने का एक अलग वर्जन सीरीज में है, लेकिन फैंस जिस फुल वर्जन का इंतजार कर रहे थे वो अब अलग से रिलीज होगा बतौर प्रमोशनल वीडियो.

बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का प्रमोशनल सॉन्ग है. जिसका टाइटल 'गफूर' है. इसमें तमन्ना भाटिया का न सिर्फ धमाकेदार डांस नंबर होगा, बल्कि बॉलीवुड के टॉप खलनायक शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, रंजीत दिखाई देंगे. फैंस ये टीजर देख एक्साइटेड हो गए हैं. 

तमन्ना का दिखेगा बोल्ड अवतार 

मेकर्स की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस अंदाज और धमाकेदार डांस मूव्स दिखाई दे रहे हैं. टीजर में बॉलीवुड के दिग्गज खलनायक रंजीत, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर की भी एक झलक दिखाई गई है, साथ ही टैगलाइन भी दी गई है, 'असली खलनायकों से मिलिए.'

तीन गाने पहले ही हुए रिलीज 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के तीन गाने अब तक सामने आ गए हैं. फैंस की तरफ से सभी गानों को खूब प्यार मिला है. हाल ही में तेनु की पता सॉन्ग रिलीज किया गया था. जिसे पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने गाया था. जिसमें आर्यन ने भी अपनी सिंगिंग का जलवा दिखाया.

 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

