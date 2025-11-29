35 साल पुरानी वो मेगा ब्लॉकबस्टर, डायरेक्टर को नहीं पसंद थी हीरो की आवाज, फिर भी 12 गानों ने रचा इतिहास

Biggest Blockbuster Movie: हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक दौर की पहचान बन चुकी हैं. 90 के दौर में जब दर्शक पुरानी एक्शन फिल्मों से ऊब चुके थे, तब लोगों का झुकाव रोमांटिक कहानियों की तरफ बढ़ने लगा था. उसी समय एक फिल्म आई, जिसने रोमांस और म्यूजिक को फिर से दर्शकों के दिल में जगा दिया. ये फिल्म थिएटर्स में लगातार 52 हफ्तों तक चली और देखते ही देखते एक बड़ी कल्ट बन गई. आज भी लोग इसे उस दौर की सबसे खास फिल्मों में गिनते हैं.

ये फिल्म थी महेश भट्ट की 1990 में रिलीज हुई ‘आशिकी’. इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि इसे देखने वाले हर शख्स को रोमांस का नया एहसास दिया. राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे नए कलाकारों को इस फिल्म ने रातों-रात स्टार बना दिया. ‘आशिकी’ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने हिंदी फिल्मों में रोमांटिक जॉनर को फिर से मजबूत किया. हर जगह बस इसकी की बातें होती थीं और इसके गाने तो उस वक्त की शादियों, पार्टियों और रेडियो की शान बन गए थे.

महेश भट्ट को नहीं पसंद थी राहुल रॉय की आवाज

महेश भट्ट ने कई बार बताया है कि ‘आशिकी’ कैसे शुरू हुई? एक बार वे अपनी मां से मिलने गए थे, जहां उनकी मुलाकात राहुल रॉय से हुई. उन्हें राहुल के लुक में कुछ अलग लगा और तुरंत ही उन्हें फिल्म का हीरो बना दिया. हालांकि, महेश को लगा कि राहुल की आवाज फिल्म के हिसाब से उतनी इंप्रेसिव नहीं है. इसलिए उन्होंने फैसला किया कि किसी और से उनकी आवाज डब कराई जाएगी. इसके लिए उन्होंने उस दौर के फेमस एक्टर आदित्य पंचोली को चुना और राहुल के सभी डायलॉग्स उन्हीं से डब करवाए.

महेश भट्टी की लव स्टोरी से थी इंस्पायर

हैरान करने वाली बात ये है कि इस फिल्म की सच्ची थी, जो खुद महेश भट्ट की अपनी लव स्टोरी से इंस्पायर थी. बताया जाता है कि कि 21 साल की उम्र में महेश भट्ट को लॉरेन ब्राइट से प्यार हो गया था, जो तब 17 साल की थीं. दोनों के रिश्ते पर परिवार वालों की सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली. बाद में लॉरेन ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया. फिल्म में भी अनु का किरदार और कई सिचुएशन उनकी असली कहानी से काफी इंस्पायर थीं.

‘आशिकी’ के 12 गानों ने रचा इतिहास

फिल्म की कहानी जितनी इमोशनल थी उससे कई ज्यादा फिल्म के गाने और म्यूजिक दिल में उतर जाने वाले थे. फिल्म में टोटल 12 गाने थे, जिन्हें नदीम-श्रवण ने कंपोज किया था. लिरिक्स समीम, रानी मलिक और मदन पाल ने लिखे थे. कुमार सानू की आवाज ने गानों को हर दिल में बसने पर मजबूर कर दिया था. उनकी गाए हुए गाने देशभर में छा गए. बताया जाता है कि टी-सीरीज की ओर से रिलीज की गई ‘आशिकी’ की म्यूजिक कैसेट्स ने 2 करोड़ से ज्यादा बिक्री की थी, जो उस समय किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बता थी.

‘आशिकी 2’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड

‘आशिकी’ की सक्सेस कई सालों तक लोगों के बीच बनी रही, जिसके 23 साल बाद यानी 2013 में मोहित सूरी के निर्देशन में ‘आशिकी 2’ बनाई गई. इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने लीड रोल में नजर आए थे. कहानी नई थी, लेकिन इमोशन्स और गानों की आत्मा वही थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार हिट साबित हुई और इसके गाने भी आज तक सुनने वालों के पसंदीदा बने हुए हैं. इस तरह ‘आशिकी’ और ‘आशिकी 2’ दोनों ने अपने-अपने समय में रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई.