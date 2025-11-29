Advertisement
trendingNow13022789
Hindi Newsबॉलीवुड

35 साल पुरानी वो मेगा ब्लॉकबस्टर, डायरेक्टर को नहीं पसंद थी हीरो की आवाज, फिर भी 12 गानों ने रचा इतिहास

Biggest Blockbuster Movie: हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बनीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया. खास बात ये है कि आज भी उन फिल्मों को खूब याद किया जाता है. आज हम आपको ऐसी ही एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 35 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई और गानों से इतिहास रच दिया था. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 29, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो मेगा ब्लॉकबस्टर, डायरेक्टर को नहीं पसंद थी हीरो की आवाज
वो मेगा ब्लॉकबस्टर, डायरेक्टर को नहीं पसंद थी हीरो की आवाज

Biggest Blockbuster Movie: हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक दौर की पहचान बन चुकी हैं. 90 के दौर में जब दर्शक पुरानी एक्शन फिल्मों से ऊब चुके थे, तब लोगों का झुकाव रोमांटिक कहानियों की तरफ बढ़ने लगा था. उसी समय एक फिल्म आई, जिसने रोमांस और म्यूजिक को फिर से दर्शकों के दिल में जगा दिया. ये फिल्म थिएटर्स में लगातार 52 हफ्तों तक चली और देखते ही देखते एक बड़ी कल्ट बन गई. आज भी लोग इसे उस दौर की सबसे खास फिल्मों में गिनते हैं. 

ये फिल्म थी महेश भट्ट की 1990 में रिलीज हुई ‘आशिकी’. इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि इसे देखने वाले हर शख्स को रोमांस का नया एहसास दिया. राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे नए कलाकारों को इस फिल्म ने रातों-रात स्टार बना दिया. ‘आशिकी’ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने हिंदी फिल्मों में रोमांटिक जॉनर को फिर से मजबूत किया. हर जगह बस इसकी की बातें होती थीं और इसके गाने तो उस वक्त की शादियों, पार्टियों और रेडियो की शान बन गए थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

महेश भट्ट को नहीं पसंद थी राहुल रॉय की आवाज

महेश भट्ट ने कई बार बताया है कि ‘आशिकी’ कैसे शुरू हुई? एक बार वे अपनी मां से मिलने गए थे, जहां उनकी मुलाकात राहुल रॉय से हुई. उन्हें राहुल के लुक में कुछ अलग लगा और तुरंत ही उन्हें फिल्म का हीरो बना दिया. हालांकि, महेश को लगा कि राहुल की आवाज फिल्म के हिसाब से उतनी इंप्रेसिव नहीं है. इसलिए उन्होंने फैसला किया कि किसी और से उनकी आवाज डब कराई जाएगी. इसके लिए उन्होंने उस दौर के फेमस एक्टर आदित्य पंचोली को चुना और राहुल के सभी डायलॉग्स उन्हीं से डब करवाए.

हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा, जिसकी एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी, 70 साल किया इंडस्ट्री पर राज, 700 से ज्यादा की फिल्में

महेश भट्टी की लव स्टोरी से थी इंस्पायर 

हैरान करने वाली बात ये है कि इस फिल्म की सच्ची थी, जो खुद महेश भट्ट की अपनी लव स्टोरी से इंस्पायर थी. बताया जाता है कि कि 21 साल की उम्र में महेश भट्ट को लॉरेन ब्राइट से प्यार हो गया था, जो तब 17 साल की थीं. दोनों के रिश्ते पर परिवार वालों की सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली. बाद में लॉरेन ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया. फिल्म में भी अनु का किरदार और कई सिचुएशन उनकी असली कहानी से काफी इंस्पायर थीं.

fallback

‘आशिकी’ के 12 गानों ने रचा इतिहास 

फिल्म की कहानी जितनी इमोशनल थी उससे कई ज्यादा फिल्म के गाने और म्यूजिक दिल में उतर जाने वाले थे. फिल्म में टोटल 12 गाने थे, जिन्हें नदीम-श्रवण ने कंपोज किया था. लिरिक्स समीम, रानी मलिक और मदन पाल ने लिखे थे. कुमार सानू की आवाज ने गानों को हर दिल में बसने पर मजबूर कर दिया था. उनकी गाए हुए गाने देशभर में छा गए. बताया जाता है कि टी-सीरीज की ओर से रिलीज की गई ‘आशिकी’ की म्यूजिक कैसेट्स ने 2 करोड़ से ज्यादा बिक्री की थी, जो उस समय किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बता थी. 

‘आशिकी 2’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड 

‘आशिकी’ की सक्सेस कई सालों तक लोगों के बीच बनी रही, जिसके 23 साल बाद यानी 2013 में मोहित सूरी के निर्देशन में ‘आशिकी 2’ बनाई गई. इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने लीड रोल में नजर आए थे. कहानी नई थी, लेकिन इमोशन्स और गानों की आत्मा वही थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार हिट साबित हुई और इसके गाने भी आज तक सुनने वालों के पसंदीदा बने हुए हैं. इस तरह ‘आशिकी’ और ‘आशिकी 2’ दोनों ने अपने-अपने समय में रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Blockbuster MovieRahul RoyAnu AggarwalAashiqui

Trending news

'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट