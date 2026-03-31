प्रेग्नेंट हैं पूनम पांडे? बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर कीं फोटोज, फैंस को हुआ शक; पूछा-अप्रैल फूल बनाया क्या?

Poonam Pandey Pregnancy News: बॉलीवुड और सोशल मीडिया की दुनिया में पूनम पांडे, ऐसा नाम है जो अपने बोल्ड अंदाज और विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक, और सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल कंटेंट तक, पूनम ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा. एक बार तो नौबत यहां तक आ गई थी कि गूगल ने उन्हें बैन तक कर दिया था. अब हाल ही में एक्ट्रेस पूनम पांडे ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान करके एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. हालांकि, सोशल मीडिया पर यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है.

प्रेग्नेंट हैं पूनम पांडे?

दरअसल, मंगलवार को पूनम ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी दो फोटो शेयर कीं. पहली तस्वीर में एक्ट्रेस टी-शर्ट को ऊपर करके अपना बेबी बंप दिखा रही हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में वह टी-शर्ट को नीचे करके कैमरे के सामने अपना बेबी बंप दिखा रही हैं. हालांकि, लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पूनम प्रेग्नेंट हैं.

कैप्शन में उन्होंने प्रेग्नेंट महिला, दूध की बोतल और बच्चे के इमोजी डाले है. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो यह अप्रैल फूल का मजाक हो सकता है. नेटिजन्स भी इस स्टंट से संतुष्ट नहीं हैं और कई लोगों का दावा है कि यह AI का कमाल है.

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अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई

दरअसल, 2024 में उनकी टीम ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए 1 फरवरी, 2024 को सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई थी. दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी 'मौत' की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया, हालांकि इसके लिए उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा.जब मौत की खबर के बाद 24 घंटे में उनका जिंदा सामने आना पूरे देश के लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गया था. शायद यही वजह है कि यह हसीना सिर्फ अपने काम से ही नहीं, बल्कि अपनी सनसनीखेज कहानियों से भी लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही.

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हनीमून ले जाकर पति को भेज दिया जेल

पर्सनल लाइफ की बात करें तो पूनम ने 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की, लेकिन शादी के 11 दिन बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ धमकी और हमला करने का आरोप लगाया. गोवा पुलिस ने सैम को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में दोनों ने विवाद सुलझा लिया. इसके बाद भी पूनम विवादों से कभी दूर नहीं रहीं.