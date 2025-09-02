अल्लू अर्जुन की दादी की मौत के बाद बॉलीवुड में फिर पसरा मातम, इस हसीना के करीबी रिश्तेदार ने तोड़ा दम

Elli AvrRam Dadi Died: ये साल बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के लिए काफी तकलीफ वाला है. अल्लू अर्जुन की दादी की मौत के बाद एक और हसीना की दादी की मौत हो गई है. इस हसीना ने दादी की मौत के बाद पोस्ट किया और अपने दिल का हाल बताया. जिसके बाद फैंस उनकी दादी को नाम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

एली की दादी की मौत

ये हसीना कोई और नहीं एली अवराम है. 'किस किसको प्यार करूं' एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर दादी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. हालांकि, पोस्ट में उन्होंने इस बात की राहत भी जताई कि अब उनकी दादी उनके दादाजी के साथ आराम से स्वर्ग में रहेंगी.

अब आप दादाजी के साथ

एली ने इस पोस्ट में लिखा- 'भगवान आपकी आत्मा को शांति दे. अपने दादा-दादी के साथ बड़ा होना मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा है. इस दुनिया में मेरी दादी का सफर अब खत्म हो गया है. ये जानकर दुख तो हुआ, लेकिन मुझे सुकून मिला है, यह जानकर कि अब वह दादाजी के साथ हैं. मैं बस इतना कर सकती हूं कि बचपन से उनके साथ बिताए सभी खूबसूरत पलों को याद करूं. उनका डार्क ह्यूमर बहुत मजेदार था और हमारी खाने को लेकर हमारी बातें हमेशा अंतहीन होती थीं. डिमेंशिया का शिकार होने तक वे मेरी कई इंस्टा स्टोरीज का हिस्सा रहीं. गुड बॉय, ओम शांति.'

इनके साथ जुड़ा था नाम

कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस ने अपना 35वां जन्मदिन मनाया था. इसके लिए वे स्वीडन गई थीं. यहां एक्ट्रेस ने अपने परिवार के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया था. हाल-फिलहाल में एली का नाम यूट्यूबर और एक्टर आशीष चंचलानी के साथ एक फोटो से सनसनी फैला दी थी. तब यह कहा जाने लगा था कि वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. मगर यह सब दोनों के एक अपकमिंग आगामी प्रोजेक्ट से जुड़ी तस्वीर थी. वायरल फोटो दोनों के आने वाले गाने 'चांदनिया' की थी. यह एक रोमांटिक गाना है.