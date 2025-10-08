Advertisement
इंडस्ट्री में पसरा मातम, 35 की उम्र में दुनिया छोड़ गए फेमस सिंगर, दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद वेंटिलेटर पर 11 दिन तक लड़ते रहे जिंदगी की जंग

Rajvir Jawanda Passes Away: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 27 सितंबर को हिमाचल में एक्सीडेंट हो गया था. सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के बाद वे 11 दिन वेंटिलेटर पर रहे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनके निधन से फैंस और परिवार बेहद दुखी हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:33 PM IST
Punjabi Singer Rajvir Jawanda Passes Away: फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा अब इस दुनिया में नहीं रहे. 27 सितंबर, 2025 को हिमाचल में बाइक चलाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जब वे बद्दी से शिमला जा रहे थे. हादसे में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोटें आईं. करीब 11 दिन तक डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को उन्होंने दम तोड़ दिया. उनकी मौत की खबर से पंजाब ही नहीं, पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

35 साल के राजवीर जवंदा को ट्रैवलिंग और बाइक चलाने का बहुत शौक था. लेकिन यही शौक उनकी मौत की वजह बन गया. एक्सीडेंट के बाद उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही. कई सिंगर्स और राजनीतिक हस्तियां अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचीं. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी उनका हालचाल लिया था. राजवीर ने छोटी उम्र में ही बड़ी पहचान बना ली थी. उनके दो बच्चे हैं. राजवीर को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गाने ‘काली जवांदे’ से जबरदस्त पहचान मिली थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजवीर जवंदा के फेमस गाने 

इसके बाद उन्होंने ‘आफरीन’, ‘पंजाबन’, ‘सोहनी’, ‘मित्रा ने दिल मांगेया’, ‘सारी सारी रात’, ‘कंगनी’, ‘जोगिया’ और ‘कमला’ जैसे कई सुपरहिट गाने दिए. उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे. राजवीर अपनी दमदार आवाज और देसी अंदाज के लिए यंगस्टर्स में खासे पॉपुलर थे. राजवीर जवंदा का जन्म 20 जून 1990 को जगराओं, पंजाब में हुआ था. वे एक सिख जाट परिवार से ताल्लुक रखते थे. उनके पिता करम सिंह जवंदा पंजाब पुलिस में अधिकारी थे और मां परमजीत कौर ने बचपन से ही उनके संगीत प्रेम को बढ़ावा दिया. 

राजवीर जवंदा के करियर की शुरुआत 

उन्होंने संमति विमल जैन स्कूल से पढ़ाई की और DAV कॉलेज, जगराओं से ग्रेजुएशन की. इसके बाद उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दौरान ही राजवीर ने कई म्यूजिक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और 11 ट्रॉफियां जीतीं. 2014 में उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत एल्बम 'मुंडा लाइक मी' से की थी. लेकिन उन्हें असली पहचान 2016 में आए गानों 'काली जवंदे दी' और 'मुकाबला' से मिली. वे अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया से दूर रखते थे और अच्छे कलाकार माने जाते थे. 

राजवीर जवंदा से मिलने पहुंचे थे सिंगर्स

जब वे अस्पताल में भर्ती थे, तब मनकीरत औलख, जस बाजवा, कंवर ग्रेवाल और गिप्पी ग्रेवाल जैसे सितारे उनसे मिलने पहुंचे थे. दिलजीत दोसांझ ने भी उनके जल्द ठीक होने की दुआ की थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनके निधन की खबर ने उनके परिवार वालों के साथ-साथ उनके फैंस को भी तोड़ कर रख दिया है. किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी वो इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह जाएंगे. फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे थे, लेकिन उनका यूं जाना इंडस्ट्री में एक बड़ी क्षति है. 

