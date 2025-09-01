'मेल एक्टर्स को मिलती है बेटर कार और रूम...' कृति सेनन ने बॉलीवुड में फैली असमानता की खोली पोल पट्टी, बोलीं- होता है कई बार ऐसा

Kriti Sanon on Inequality In Bollywood: 35 साल की कृति सेनन UNFPA भारत की जेंडर इनइक्वैलिटी की एंबेसडर बन गई हैं. हाल ही में एक इवेंट में एक्ट्रेस ने अपने घर के माहौल के बारे में बात की. साथ ही ये भी कहा कई बार फिल्म इंडस्ट्री में कई बार जेंडर की वजह से असमानता देखने को मिली है. एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

घर में नहीं देखा ऐसा कुछ

कृति ने हाल ही में निजी चैनल के साथ बातचीत में अपने घर को और जेंडर इनइक्वैलिटी को लेकर बात की. कृति ने कहा- 'मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं. दोनों समान रूप से घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं. घर का ऐसा माहौल रहा है कि ना तो मैं और ना ही नुपुर ने कभी जेंडर में असमानता देखी है. लेकिन, कृति ने कहा कि मेरी मां के साथ हालांकि कुछ चीजें काफी अलग हुईं.'

जो भी सपने है उसे पूरा किया

कृति ने कहा- 'मेरी मां उस माहौल में पली बड़ी है जहां पर पुरुषों को सारे काम करना अलॉउड है लेकिन महिलाओं को नहीं. लड़कियों को घर पर रहना होता था और खाना बनाने के अलावा कई और नियमों को फॉलो करना होता था. वो स्वीमिंग और डांसिंग सीखना चाहती थीं. लेकिन नहीं कर पाईं. सिर्फ एक चीज के लिए वो अपने परिवार वालों से लड़ पाईं वो थी पढ़ाई. वो प्रोफेसर बनीं. इसी फाउंडेशन की वजह से मेरा और नुपुर का एक अलग फ्यूचर है. उनका पहला थॉट है कि जो तुम्हें करना है वो करो. जो भी तुम्हारे सपने है उसे पूरा करो. '

नहीं मिलती मेस एक्टर्स जैसी कार और रूम

एक्ट्रेस ने बातचीत में ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में असमानता है. कृति ने कहा- 'ये हर बार तो नहीं होता है लेकिन, कई बार मेल एक्टर्स को बेटर कार और बेटर रूम मिलता है. ये बात कार की नहीं है. बल्कि मुझे महिला होने के कारण छोटा महसूस न कराने की है. मुझे बस बराबरी का दर्जा चाहिए.कई बार कुछ छोटे बिहेवियर भी आपको ये जता देते हैं. जैसै कि कई बार ऐसा भी होता है कि एडी पहले फीमेल एक्ट्रेस को बुलाता है और मेल एक्टर्स को वेट कराता है. मुझे ये कहना पड़ता है ऐसा मत करो. ये माइंडसेट चेंज करना है.' आपको बता दें, कृति आखिरी बार स्क्रीन पर काजोल के साथ 'दो पत्ती' फिल्म में नजर आई थीं.