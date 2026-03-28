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Hindi Newsबॉलीवुड35 साल की वो बला की खूबसूरत हसीना, जिसे कई बार स्टार-किड्स ने किया रिप्लेस, हाथ से निकलीं कई बड़ी फिल्में, लेकिन आज हैं 100 Cr की मालकिन

35 साल की वो बला की खूबसूरत हसीना, जिसे कई बार स्टार-किड्स ने किया रिप्लेस, हाथ से निकलीं कई बड़ी फिल्में, लेकिन आज हैं 100 Cr की मालकिन

Actress Replaced by Star Kids: बॉलीवुड में हमेशा से नेपोटिज्म को लेकर ट्रोलिंग झेलता रहा है. हाल ही में एक टॉप एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म पर खुलकर बात करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने माना कि कई बार उन्हें बड़ी फिल्मों से हटाकर स्टार किड्स को मौका दिया गया. हालांकि, आज वे खुद अपने दमपर 100 करोड़ की मालकिन हैं. क्या आपने इन्हें पहचाना?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:33 AM IST
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Actress Replaced by Star Kids Many Times
Actress Replaced by Star Kids Many Times

Actress Replaced by Star Kids Many Times: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अपने करियर में कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया, जहां बाद में स्टार किड्स को मौका मिल गया. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलता है. हर फील्ड में नेपोटिज्म मौजूद होता है. फर्क बस इतना है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ज्यादा नजर आता है और इस पर बात होती है. 

उन्होंने बताया कि स्टार किड्स को इंडस्ट्री में एंट्री लेना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उनके पास पहले से पहचान और कनेक्शन होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्हें हमेशा सक्सेस मिलती है. कृति सेनन का कहना है कि असली खेल टैलेंट का होता है. अगर किसी में हुनर है, तो वो देर से ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ही लेता है. वहीं अगर टैलेंट नहीं है, तो कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों न हो, ज्यादा समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है. साथ ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत और स्ट्रगल को याद किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कृति सेनन ने  नेपोटिज्म पर की बात 

उन्होंने बताया, ‘मुझे लगता है कि हर किसी का सफर अलग होता है. चाहे आप फिल्मी बैकग्राउंड से आते हों या नहीं. हर किसी के अपने-अपने स्ट्रगल, कॉम्पिटिशन और परेशानियां होती हैं. मैं किसी फिल्मी परिवार से नहीं आती, इसलिए मुंबई में शुरुआत में थोड़ा खोया-खोया महसूस होता था’. उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने मुझे शुरुआत से ही बहुत प्यार दिया. मेरी पहली फिल्म से ही मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं’. कृति का मानना है कि अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे, तो उसे मौका जरूर मिलता है. 

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कई बार स्टार-किड्स ने किया रिप्लेस

भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन सही मौके एक दिन जरूर मिलते हैं. बस अपने काम में सुधार करते रहना और हार न मानना सबसे जरूरी है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी किसी स्टार किड की वजह से फिल्म से हटाया गया, तो कृति ने बेझिझक जवाब दिया, ‘कई बार ऐसा हुआ है. लेकिन अगर स्टार किड नहीं होता, तो कोई और होता. यहां बहुत सारे एक्टर्स हैं, और हर किसी को मौके चाहि’. उन्होंने साफ किया कि इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और हर किसी को अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इंडस्ट्री में कनेक्शन नहीं, मेहनत चलती है

उन्होंने ये भी बताया कि आज के समय में कई ऐसे एक्टर्स हैं, जो किसी फिल्मी परिवार से नहीं आते, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सक्सेस हैं. कृति का कहना है कि आखिर में ऑडियंस ही तय करती है कि कौन टिकेगा और कौन नहीं. अगर दर्शकों को आपका काम पसंद आता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. कृति ने कहा, ‘अगर भविष्य में मेरे बच्चे एक्टिंग में आना चाहेंगे, तो जाहिर है कि उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उनके पास कनेक्शन होंगे. लेकिन सिर्फ एंट्री मिलना ही काफी नहीं है. आखिर में टैलेंट ही आपको टिकाए रखता है’.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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