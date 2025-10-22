'तुम मरे नहीं हो..मेरे साथ हो..'सिंगर ऋषभ टंडन की मौत से टूट गईं वाइफ ओलेसा, लिखा दिल तोड़ने वाला पोस्ट

Rishabh Tandon की मौत के बाद वाइफ ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इमोशनल पोस्ट लिखा जो तेजी से वायरल हो रहा है.
Singer Rishabh Tandon Died: 35 साल की उम्र में सिंगर ऋषभ टंडन (Singer Rishabh) की मौत ने सभी को शॉक में डाल दिया है. इनकी मौत की वजह दिल का दौरा थी. सिंगर के अचानक इस दुनिया से चले जाने का गम सबसे ज्यादा परिवार और उनके फैंस को है. पति के निधन के बाद इनकी रशियन बीवी ओलेसा नेडोबेगोवा ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
मुझे शब्द नहीं मिल रहे...
ओलेसा ने सिंगर के साथ अपनी फोटो शेयर की और दिल तोड़ने वाला पोस्ट लिखा. इन्होंने लिखा- 'मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं. तुम मुझे छोड़ गए. मेरे प्यारे पति, दोस्त और पार्टनर...मैं तुम्हारी कसम खाती हूं कि तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगी. तुम मरे नहीं हो..मेरे साथ हो. मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार और मेरे किंग'.ऋषभ की वाइफ का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. हर कोई उन्हें ढांढस बंधा रहा है.'
दिल्ली में हुआ निधन
ऋषभ का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है. वो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर दिल्ली आए थे तभी ये हादसा उनके साथ हुआ.ऋषभ ने पहले एल्बम के रिलीज के बाद 10 साल का ब्रेक लिया था. परिवार की देखभाल की और बिजनेस को संभाला. इसके बाद साल 2020 में फिर से बतौर सिंगर अपनी कला पर फोकस किया. 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद गाना कंपोज किया.
मुंबई में रहते थे सिंगर
ये वाइफ ओलेसा के साथ मुंबई में रहते थे. इन्होंने ओलेसा से साल 2019 में शादी की थी. ऋषभ की वाइफ पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस हैं. ऋषभ टंडन का संगीत से रिश्ता बहुत गहरा था. उन्होंने कई ऐसे गाने बनाए जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं. उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि वे अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और कई अधूरे ट्रैक्स को पूरा करने की तैयारी में थे.संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक साधना थी.
