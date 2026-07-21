'मौत तक हिफाजत करूंगा’, पैपराजी के सामने शहनाज गिल की ढाल बने थे राघव जुयाल; एक्ट्रेस संग अफेयर की भी खबरें

बीते काफी समय से राघव जुयाल और शहनाज गिल के अफेयर की खबरें आती रहती हैं. यहीं, हाल ही में राघव जुयाल के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सामने आने के बाद काफी चर्चा में है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में राघव अपनी दोस्त शहनाज को पैपराजी की भीड़ से बचाते नजर आए.
सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया. बता दें कि दोनों ने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में साथ काम किया था. अब इस मामले पर राघव जुयाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
हाल ही में 'पिंकविला' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने जो किया, वह उनके संस्कार और परवरिश का हिस्सा है. राघव ने कहा, 'मेरे मां-बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है. अगर मेरे साथ कोई महिला हो और अचानक लोग उसे घेर लें. ऐसे में मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता. जरूरत पड़ी तो उसकी रक्षा के लिए पूरी ताकत से सामने खड़ा हो जाऊंगा. मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो तमाशा देखता रहे.'
राघव आगे कहते हैं, 'मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने साथ मौजूद हर महिला की रक्षा करूंगा. चाहे फिर वो शहनाज हों या कोई और. मैं किसी को भी अनसेफ फील नहीं होने दूंगा. ये मेरा नेचर है और मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा.’
राघव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स उनकी सोच और परवरिश की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे शहनाज गिल के साथ उनके रिश्ते की अफवाहों से भी जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है.
वहीं, इससे पहले शहनाज गिल ने भी इस घटना को लेकर बयान दिया था. एक्ट्रेस ने भी पिंकविला को दिए इंटरव्यू में राघव जुयाल के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही शहनाज ने राघव को अपना अच्छा दोस्त बताया और लोगों से उनकी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' को सपोर्ट करने की अपील की.
इसके अलावा जब एक्ट्रेस से डेटिंग की अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘पर्सनल सवाल मत पूछिए.’ शहनाज ने आगे कहा, 'वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं चाहती हूं कि उसकी फिल्म अच्छी चले.’