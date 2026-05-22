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Hindi Newsबॉलीवुड‘दिल बेचारा’ की एक्ट्रेस पर दर्ज हुई FIR! 5 साल पुराने पोस्ट ने खड़ी की मुसीबत, बंगाल हिंसा केस से जुड़ा नाम, इस एक्टर की भी बढ़ी मुश्किलें

‘दिल बेचारा’ की एक्ट्रेस पर दर्ज हुई FIR! 5 साल पुराने पोस्ट ने खड़ी की मुसीबत, बंगाल हिंसा केस से जुड़ा नाम, इस एक्टर की भी बढ़ी मुश्किलें

Parambrata-Swastika FIR: पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा एक पुराना मामला फिर चर्चा है. एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी और एक्टर परमब्रत चट्टोपाध्याय के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है. आरोप है कि दोनों के पोस्ट भड़काऊ थे. अब इस मामले ने राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. आखिर क्या है पूरा विवाद, जानिए पूरी खबर.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 22, 2026, 10:29 AM IST
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Parambrata-Swastika Against FIR
Parambrata-Swastika Against FIR

Parambrata-Swastika Against FIR: परमब्रत चट्टोपाध्याय और स्वास्तिका मुखर्जी एक बार फिर विवादों में हैं. दोनों कलाकारों के खिलाफ कोलकाता के गड़ियाहाट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. मामला साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए थे, जिन्हें भड़काऊ माना गया. पुलिस ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की. दोनों हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इंडस्ट्री से लेकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई.

परमब्रत हिंदी फिल्मों ‘कहानी’, ‘परी’ और ‘बुलबुल’ में नजर आ चुके हैं, जबकि स्वास्तिका ‘दिल बेचारा’, ‘कला’ और ‘डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी!’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये शिकायत वकील जयदीप सेन की तरफ से दर्ज कराई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2021 में चुनाव नतीजों के बाद दोनों कलाकारों ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, जिनसे राजनीतिक माहौल और ज्यादा खराब हो सकता था. शिकायत में कहा गया कि उस समय पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा और तनाव का माहौल था.

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परमब्रत के पोस्ट पर हुआ बवाल

जयदीप ने शिकायत में कहा ऐसे में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां लोगों को भड़काने का काम कर सकती थीं. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और पुराने पोस्ट्स को भी खंगाला जा रहा है. शिकायत के मुताबिक, 2 मई 2021 को तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद परमब्रत चट्टोपाध्याय ने एक्स पर एक पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, ‘आज को वर्ल्ड थ्रैशिंग डे घोषित कर दिया जाए’. इस पोस्ट पर स्वास्तिका मुखर्जी ने जवाब देते हुए लिखा, ‘हाहा, ऐसा ही हो’. अब इन्हीं पोस्ट्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. 

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बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का भी जिक्र

शिकायतकर्ता ने कहा कि उस वक्त राज्य में पहले से तनाव था और ऐसे बयान हालात को और बिगाड़ सकते थे. इसी वजह से दोनों कलाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. शिकायत में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या का भी जिक्र किया गया है. आरोप है कि चुनाव नतीजों के कुछ घंटे बाद बेलियाघाटा इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर की गई ऐसी टिप्पणियों ने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया. अब ये मामला तजी से वायरल हो रहा है. 

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि चुनाव के बाद कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी और मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं. इसी आधार पर दोनों कलाकारों की पोस्ट्स को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई. कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब मामले की जांच कानून के मुताबिक की जा रही है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया पोस्ट्स का माहौल पर कितना असर पड़ा था. 

किस धारा के तहत लगा आरोप

फिलहाल दोनों कलाकारों की तरफ से इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. पुलिस पुराने रिकॉर्ड, पोस्ट्स और उस समय की घटनाओं को जोड़कर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत उकसावे का मामला बन सकता है. हालांकि, अब देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन घटना 2021 की होने की वजह से पुराने कानून के तहत जांच की बात कही जा रही है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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