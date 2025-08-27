शादी के बंधन में बंधने जा रही है ये 35 साल की हसीना, सगाई की खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को किया सरप्राइज

Taylor Swift Travis Kelce Engagement: हाल ही में ट्रैविस केल्स और पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी सगाई का ऐलान किया और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट की. दोनों पिछले साल से अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे. 2023 सितंबर में दोनों को पहली बार साथ देखा गया था, जब केल्स की टीम कैनसस सिटी चीफ्स ने शिकागो बियर्स को 41-10 से हराया था. तभी से दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं.

इतना ही नहीं, फैंस को भी दोनों की जोड़ी खूब पसंद आ रही है. अपने फैंस के साथ अपने सगाई की गुड न्यूज शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आपके इंग्लिश टीचर और जिम टीचर शादी करने जा रहे हैं'. इस पोस्ट में पांच तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिनको खूब पसंद किया जा रहा है. तस्वीरों में दोनों काफी रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं. साथ ही अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाते करते नजर आ रहे हैं. दोनों का चारों तरफ हरा-भरा एनवायरमेंट नजर आ रहा है, जो इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा है.

ट्रैविस केल्स-टेलर स्विफ्ट ने की सगाई

2023 में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रैविस केल्स ने बताया था कि वो टेलर स्विफ्ट को अपना नंबर एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पर लिखकर देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में पहली मुलाकात से पहले ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी. इसके बाद टेलर स्विफ्ट को कई बार एनएफएल मैचों में केल्स का हौसला बढ़ाते देखा गया. यहां तक कि सुपर बाउल LVXIII में भी दोनों ने सबके सामने एक-दूसरे को किस किया था.

5 मिनट तक एक्टर सरेआम सेट पर 15 साल की रेखा को करता रहा KISS, आंखों से छलकते रहे आंसू, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने नहीं बोला CUT

एक दूसरे को समझते हैं ट्रैविस-टेलर

इस रोमांटिक पल ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया. फैंस के लिए ये लम्हा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और तभी से दोनों के प्यार की कहानियां हर जगह छाने लगीं. टेलर स्विफ्ट का 'एराज टूर' खत्म होने के बाद केल्स भी कई बार उनके कॉन्सर्ट्स में नजर आए. ये पहली बार था जब एनएफएल स्टार ने टेलर के मंच पर कदम रखा. इस दौरान दर्शकों ने दोनों का साथ में होना बड़े चाव से देखा. इससे ये साफ हो गया कि दोनों सिर्फ एक-दूसरे को समझते ही नहीं बल्कि साथ निभाने के लिए भी तैयार हैं.

अब है दोनों की शादी का इंतजार

इस बड़े ऐलान से पहले ही इंटरनेट पर चर्चा थी कि दोनों जल्द सगाई कर सकते हैं. 'अस वीकली' की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलर और केल्स का रिश्ता आपसी समझ और एक-दूसरे की खूबियों की वजह से मजबूत हुआ. एक सूत्र के मुताबिक, उनकी सफलता, मेहनत और वैल्यूज को लेकर सोच काफी मिलती-जुलती है. यही वजह है कि दोनों ने एक-दूसरे में अपना सच्चा साथी ढूंढ लिया है. बता दें, अब फैंस को बस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों ने अपने लुक से भी फैंस का दिल जीता.