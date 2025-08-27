शादी के बंधन में बंधने जा रही है ये 35 साल की हसीना, सगाई की खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को किया सरप्राइज
Advertisement
trendingNow12897965
Hindi Newsबॉलीवुड

शादी के बंधन में बंधने जा रही है ये 35 साल की हसीना, सगाई की खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को किया सरप्राइज

Couple Announces Engagement: हाल ही में इंडस्ट्री से जुड़े एक फेमस कपल ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया, जिसके बाद अब फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे को 2023 से डेट कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बंधन में बंधने जा रही है ये 35 साल की हसीना
शादी के बंधन में बंधने जा रही है ये 35 साल की हसीना

Taylor Swift Travis Kelce Engagement: हाल ही में ट्रैविस केल्स और पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी सगाई का ऐलान किया और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट की. दोनों पिछले साल से अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे. 2023 सितंबर में दोनों को पहली बार साथ देखा गया था, जब केल्स की टीम कैनसस सिटी चीफ्स ने शिकागो बियर्स को 41-10 से हराया था. तभी से दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं. 

इतना ही नहीं, फैंस को भी दोनों की जोड़ी खूब पसंद आ रही है. अपने फैंस के साथ अपने सगाई की गुड न्यूज शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आपके इंग्लिश टीचर और जिम टीचर शादी करने जा रहे हैं'. इस पोस्ट में पांच तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिनको खूब पसंद किया जा रहा है. तस्वीरों में दोनों काफी रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं. साथ ही अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाते करते नजर आ रहे हैं. दोनों का चारों तरफ हरा-भरा एनवायरमेंट नजर आ रहा है, जो इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैविस केल्स-टेलर स्विफ्ट ने की सगाई 

2023 में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रैविस केल्स ने बताया था कि वो टेलर स्विफ्ट को अपना नंबर एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पर लिखकर देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में पहली मुलाकात से पहले ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी. इसके बाद टेलर स्विफ्ट को कई बार एनएफएल मैचों में केल्स का हौसला बढ़ाते देखा गया. यहां तक कि सुपर बाउल LVXIII में भी दोनों ने सबके सामने एक-दूसरे को किस किया था. 

5 मिनट तक एक्टर सरेआम सेट पर 15 साल की रेखा को करता रहा KISS, आंखों से छलकते रहे आंसू, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने नहीं बोला CUT

एक दूसरे को समझते हैं ट्रैविस-टेलर 

इस रोमांटिक पल ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया. फैंस के लिए ये लम्हा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और तभी से दोनों के प्यार की कहानियां हर जगह छाने लगीं. टेलर स्विफ्ट का 'एराज टूर' खत्म होने के बाद केल्स भी कई बार उनके कॉन्सर्ट्स में नजर आए. ये पहली बार था जब एनएफएल स्टार ने टेलर के मंच पर कदम रखा. इस दौरान दर्शकों ने दोनों का साथ में होना बड़े चाव से देखा. इससे ये साफ हो गया कि दोनों सिर्फ एक-दूसरे को समझते ही नहीं बल्कि साथ निभाने के लिए भी तैयार हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Travis Kelce (@killatrav)

अब है दोनों की शादी का इंतजार 

इस बड़े ऐलान से पहले ही इंटरनेट पर चर्चा थी कि दोनों जल्द सगाई कर सकते हैं. 'अस वीकली' की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलर और केल्स का रिश्ता आपसी समझ और एक-दूसरे की खूबियों की वजह से मजबूत हुआ. एक सूत्र के मुताबिक, उनकी सफलता, मेहनत और वैल्यूज को लेकर सोच काफी मिलती-जुलती है. यही वजह है कि दोनों ने एक-दूसरे में अपना सच्चा साथी ढूंढ लिया है. बता दें, अब फैंस को बस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों ने अपने लुक से भी फैंस का दिल जीता. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Taylor SwiftTravis Kelce

Trending news

इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
DNA Analysis
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
DNA Analysis
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
F 35 warship
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
;