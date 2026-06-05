'ये ठीक नहीं है', रामचरण की 'पेड्डी' में हुआ जाह्नवी कपूर का अपमान, मेकर्स ने दिखाया ओवर-सेक्सुलाइज्ड; एक्ट्रेस ने भरी हामी!

Janhvi Kapoor Role Oversexualised: जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के फैंस ने एक्ट्रेस के साथ किए गए बर्ताव के लिए 'पेद्दी' (Peddi) के मेकर्स की आलोचना की है. वहीं, इसपर एक्ट्रेस ने खुद भी हामी भरी है.
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इन दिनों रामचरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से सुर्खियों में हैं. एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वहीं, दूसरी ओर फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर उनके फैंस नाराज हैं. नेटिजन्स ने फिल्म के मेकर्स पर उन्हें ज्यादा सेक्सुलाइज्ड दिखाने का आरोप लगा रहे हैं. अब नेटिजन्सके उठाए सवाल पर जाह्नवी ने भी सहमति दी है.
बता दें कि पेड्डी में एक्ट्रेस 'अचियम्मा' का रोल निभा रही हैं. इसमें अक्सर उनके चेस्ट और कमर के शॉट्स के जरिए एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाया गया है. एक सीन में तो 'पेद्दी' उनके साथ असॉल्ट भी करता है. ऐसे में फैन्स मेकर्स से नाराज नहीं हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया है.
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इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. ये एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें दावा किया गया है कि जाह्नवी कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को 'लाइक' किया. दरअसल, इस पोस्ट में उनके रोल को किसी एक्ट्रेस का 'सबसे महंगा अपमान' बताया गया है. पोस्ट में मेकर्स की आलोचना करते हुए ये भी कहा गया है कि उन्होंने जाह्नवी की 'कमर, मिडरिफ और पिछले हिस्से' के बहुत ज्यादा शॉट्स दिखाए हैं और वे उनके प्रति जुनूनी रहे हैं.
इस पोस्ट में आगे लिखा, 'किसी एक्ट्रेस को उनके निभाए किरदारों के लिए दोष देना आसान है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है. ऐसे में उम्म्मीद की जा रही है कि जाह्नवी कपूर ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इन शॉट्स पर साफ तौर पर सवाल उठाए थे.'
इसमें आगे लिखा है, '3 घंटे की फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ता है.लेकिन दूसरी एक महिला का ऑब्जेटिफिकेशन भी किया जा रहा है. वहीं, इस पोस्ट को जाह्नवी ने 'लाइक' किया है. इपर एक यूजर ने कमेंट किया, 'जाह्नवी कपूर ने इसे लाइक किया है'. कमेंट्स में कुछ लोगों ने 'पेद्दी' (Peddi) के मेकर्स की आलोचना की कि उन्होंने जाह्नवी के साथ कैसा बर्ताव किया. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'उनकी जगह पर मौजूद कोई एक्ट्रेस ऐसा रोल क्यों करेगी.'
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इससे पहले अप्रैल में जाह्नवी कपूर ने राज श्यामानी के पॉडकास्ट में की बारे में बात की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्मों में उन्हें सेक्सुलाइज्ड दिखाने किए जाने से उन्हें आपत्ति है. एक्ट्रेस ने ये भी स्वीकार किया कि पर्दे पर इस तरह के रोल उन्हें परेशान करते हैं.'
इसके अलावा एक हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जाह्नवी ने कहा, 'मुझे लगता है कि हर लेवल पर खुद से यह पूछना जरूरी है कि मैंने किस बात के लिए सहमति दी थी? एग्जांपल के लिए मैंने 'परम सुंदरी' फिल्म में 'भीगी साड़ी' गाना किया था, जिसमें मैं गीली साड़ी पहने हुए और काफी सेक्सुलाइज्ड अंदाज में डांस रही थी. उस गाने का मकसद मैं यह तो नहीं कहूंगी कि एक्साइटेड करना था, लेकिन वह एक सेक्सुलाइज्ड गाना था. मुझे लगता है कि अगर कोई उसे देखकर कहे कि मुझे इस लड़की से अट्रैक्शन नहीं है, तो शायद मुझे बुरा लगेगा. लेकिन किसी का यौन शोषण करना खासकर उसकी सहमति के बिना, बिल्कुल अलग बात है. मैं किसी भी रूप में इससे सहमत नहीं हूं. और यह बात मुझे परेशान करती है.'
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अगर कोई सिनेमैटोग्राफर कैमरे को ऐसी जगह लगाता है जहां मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा मुझे नहीं चाहिए. वो भी बिना अन-प्रोफेसनल दिखे. कभी-कभी मैं विनम्र रही हूं और मैंने सोचा है कि मुझे सोच-समझकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अब मैं थोड़ा इस तरह सोचती हूं कि मैं इसका जुगाड़ निकाल लूंगी. मैं किसी न किसी तरह अपनी बात साफ कर दूंगी. लेकिन मेरे लिए विनम्र दिखना ज़रूरी है.'
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